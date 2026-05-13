Rafaela: la ciudad donde la política vial no existe y los accidentes ya son parte de la rutina

En Rafaela ya no se puede hablar de hechos aislados. Los accidentes de tránsito dejaron de ser excepciones para convertirse en una constante diaria. Y detrás de esa realidad hay una conclusión incómoda pero imposible de negar: en la ciudad no existe una política seria de seguridad vial.

El nuevo siniestro ocurrido este jueves a las 17:45 en la intersección de Dante Alighieri y Luis Fanti, en el límite de los barrios San Martín e Ilolay, vuelve a exponer el desastre.(Es la misma esquina en donde hace unos años, Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mató a un motociclista en un accidente lamentable que se trató por todos los medios de silenciar lo más posible)

Dos motocicletas colisionaron violentamente. Según los primeros datos relevados en el lugar, uno de los vehículos era conducido por un joven y el otro por una mujer. Como ocurre prácticamente todos los días, debieron intervenir efectivos de la Unidad Regional V para ordenar un tránsito cada vez más caótico y una ambulancia del 107 para asistir a los heridos.

Y otra vez aparece la misma sensación: sorpresa cero.

Porque en Rafaela los accidentes ya forman parte del paisaje urbano. Motos que circulan sin control, esquinas peligrosas, ausencia de operativos efectivos, falta de educación vial, controles inconsistentes y una dirigencia política que parece mirar para otro lado mientras la ciudad se transforma en una trampa permanente para conductores y peatones.

Lo más grave es que este nuevo choque ni siquiera fue un hecho aislado. Apenas horas antes, otro fuerte accidente entre motociclistas dejó dos personas lesionadas. La repetición ya no admite excusas.

“No hay política vial. Lo que hay es improvisación, reacción y ausencia total de planificación”, sostienen incluso vecinos que diariamente observan cómo se naturaliza el descontrol en las calles.

Mientras tanto, desde el Estado municipal predominan los anuncios vacíos, las campañas cosméticas y las estadísticas disfrazadas, pero la realidad se impone sola: los accidentes siguen multiplicándose.

En muchas esquinas conflictivas no existen reductores adecuados, la señalización es deficiente y los controles parecen aparecer únicamente para recaudar multas en lugar de prevenir tragedias.

La situación de las motocicletas merece un capítulo aparte. Rafaela se convirtió hace tiempo en una ciudad donde gran parte del tránsito circula sobre dos ruedas, pero jamás hubo una política integral seria para ordenar esa realidad. El resultado está a la vista: choques diarios, heridos constantes y una sensación creciente de descontrol total.

La seguridad vial no puede depender de la suerte.

Porque cuando los accidentes se repiten todos los días, cuando las ambulancias forman parte habitual del paisaje urbano y cuando los vecinos ya manejan con miedo en determinadas esquinas, entonces el problema dejó de ser individual y pasó a ser político.

Y en Rafaela, la política vial directamente no existe.