Tarde, pero al fin: Viotti empieza a preocuparse por el calamitoso estado de las calles de Rafaela

Después de meses de reclamos vecinales, críticas opositoras y un deterioro cada vez más evidente de las calles de Rafaela, el intendente Leonardo Viotti parece haber tomado finalmente dimensión de uno de los principales problemas urbanos que enfrenta la ciudad: los baches y el pésimo estado de gran parte de la red vial.

Este martes por la tarde, Viotti recibió en la Municipalidad al administrador provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, y al titular de Enerfé, Rodolfo Giacosa, en una reunión centrada en el plan de inversión vial impulsado por la Provincia y, especialmente, en la reactivación de la planta de concreto asfáltico de Pilar, considerada clave para acelerar las reparaciones en Rafaela.

El encuentro se produjo en medio de crecientes cuestionamientos de concejales opositores y de vecinos cansados de esquivar pozos, calles destruidas y arreglos que muchas veces llegan tarde o directamente no llegan.

Porque la realidad es inocultable: Rafaela atraviesa uno de los peores momentos en materia de infraestructura vial urbana de los últimos años.

La planta de Pilar, la gran esperanza oficial

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la situación de la planta asfáltica que Vialidad Provincial posee en Pilar, cuya normalización es esperada con ansiedad por el Municipio para poder intensificar el plan de bacheo.

Seghezzo confirmó que la planta se encuentra funcionando de manera parcial y en pleno proceso de ajuste técnico luego de haber sido recibida prácticamente fuera de servicio.

“Está a prueba, hay que seguir ajustándola. Si todo sale bien, en aproximadamente 45 días podríamos retomar con normalidad”, explicó el funcionario provincial.

Según detalló, el convenio con Rafaela ya se encuentra vigente y el Municipio incluso adelantó materiales necesarios para la elaboración de la mezcla asfáltica. Una vez normalizada la producción, Vialidad elaborará el material y la Municipalidad lo trasladará con camiones propios para ejecutar los trabajos.

Viotti reconoció que la planta no estaba funcionando plenamente

En medio de versiones cruzadas sobre el funcionamiento de la planta, Viotti salió a aclarar que la capacidad operativa era mínima y desmintió que estuviera trabajando normalmente.

“Hubo falsa información. La planta estaba funcionando apenas al 20 por ciento. Estamos esperando que alcance una capacidad suficiente para poder disponer del material”, sostuvo el intendente.

El mandatario local también reconoció que el Municipio mantiene actualmente un plan propio de bacheo con recursos locales, aunque admitió que la provisión de mezcla asfáltica desde Pilar será fundamental para acelerar los tiempos de intervención.

“Apenas tengamos ese material vamos a ir mucho más rápido. Es un recurso que nosotros no tenemos y es la planta más cercana para abastecernos”, señaló.

Una demanda que ya no admite más demoras

Mientras tanto, la Municipalidad continúa realizando trabajos con su planta de hormigón en sectores puntuales, como avenida Fanti y otras arterias críticas.

Sin embargo, el problema es mucho más profundo. Los reclamos por calles destruidas se multiplican en prácticamente todos los barrios y ya forman parte de las principales preocupaciones cotidianas de los vecinos.

Por eso, aunque tardía, la preocupación del Ejecutivo municipal aparece como una señal necesaria frente a una situación que se volvió insostenible.

Porque los baches dejaron hace tiempo de ser una molestia menor: hoy representan un problema de seguridad vial, daños permanentes a vehículos y una muestra evidente del deterioro urbano que atraviesa Rafaela.