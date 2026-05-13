Rafaela se prepara para TRAZO 2026: arquitectura, diseño e innovación en un encuentro regional

El próximo sábado 16 de mayo, desde las 9:00, se llevará adelante una nueva edición de TRAZO 2026, el encuentro regional que convoca a referentes de la arquitectura, el diseño, la construcción, el desarrollo y el sector inmobiliario para compartir ideas, tendencias y nuevas formas de pensar el futuro del habitar.



El evento es organizado por NC Producciones y MG Diseño Interior, con la colaboración del Colegio de Arquitectos - CAUD 5, la Cámara Inmobiliaria Rafaela y la Municipalidad de Rafaela, y tendrá lugar en el Centro Metropolitano "La Estación".



La jornada contará con un escenario principal de charlas, un showroom experiencial intervenido con marcas y propuestas de diseño, además de espacios de networking orientados al intercambio y la generación de oportunidades entre actores del sector.



Entre los primeros disertantes confirmados se encuentran Ezequiel Acha, especialista en ventas y negocios digitales, y Kevin Collomb, arquitecto enfocado en inteligencia artificial aplicada al diseño y la construcción, quien presentará la charla "Exploremos con IA", centrada en el impacto de estas herramientas en los procesos creativos y técnicos.



También participará el arquitecto Julián Mauti con la conferencia "5000 años para llegar a BIM", una propuesta que recorre la evolución de las herramientas de representación y gestión en arquitectura y construcción.



Dentro de los contenidos vinculados a obra y remodelación, Weber y PLACO desarrollarán una charla sobre construcción en seco y remodelaciones inteligentes, abordando temas relacionados con materiales, iluminación y seguridad eléctrica.



Además, TRAZO incorporará el "Panel de Desarrollo Urbano", un espacio de reflexión sobre las transformaciones de la zona oeste de Rafaela a partir de los Juegos Suramericanos, con la participación de referentes del urbanismo, la arquitectura y el paisajismo, entre ellos integrantes del estudio Adamo-Faiden.



La programación incluirá también talleres abiertos al público, como el Taller de diseño de canteros y siembra de otoño, orientado a la incorporación de criterios de composición, estacionalidad y selección de especies.



Por otra parte, se desarrollará la charla "Remodelar con inteligencia: seguridad eléctrica, materiales e iluminación", junto a Electricidad Pagliaroli, destinada a quienes se encuentran construyendo o renovando sus viviendas.



TRAZO 2026 volverá a contar con un espacio showroom donde el público podrá recorrer ambientes intervenidos con mobiliario, iluminación, objetos y marcas vinculadas al diseño contemporáneo. En simultáneo, habrá actividades privadas de networking, desayunos exclusivos y rondas de vinculación empresarial.



Con entrada gratuita e inscripción previa, el evento busca consolidarse como un punto de encuentro para quienes hoy piensan y proyectan las ciudades del futuro.



Más información e inscripciones en: www.ncproducciones.com.ar/trazo