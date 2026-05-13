Nuevo taller de huerta y compostaje

A través del Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR), la Municipalidad de Rafaela sigue fortaleciendo acciones orientadas a promover la soberanía alimentaria, la agroecología y la producción de alimentos en el ámbito doméstico.



En esta oportunidad, el taller de huerta y compostaje, tendrá lugar el jueves 14 de mayo, a las 20:00, en la vecinal barrio Fátima (Eduardo Oliber 1070), con una duración estimada de una hora y media. Se trata de un espacio pensado para compartir conocimientos, intercambiar experiencias y brindar herramientas prácticas para quienes deseen iniciarse o profundizar en estas temáticas.



La capacitación estará a cargo de Ricardo Ledesma, especialista con amplia trayectoria en la materia, quien trabaja junto al IDSR desde hace varios años. Durante la jornada se abordarán contenidos vinculados a la planificación y organización de una huerta, técnicas de cuidado, materiales aptos para compostar y las distintas etapas del proceso de compostaje. Además, se abrirá un espacio para consultas e intercambio con los asistentes y al finalizar, se realizará el sorteo de una compostera y la entrega de kits de semillas.



Contar con una huerta en casa aporta múltiples beneficios: permite acceder a alimentos frescos y nutritivos, favorece el ahorro económico, fortalece el vínculo con la naturaleza y se convierte en una actividad educativa y recreativa para personas de todas las edades.



Asimismo, esta práctica se vincula con diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la ONU, entre ellos el Fin de la Pobreza (ODS 1), Hambre Cero (ODS 2), Salud y Bienestar (ODS 3), Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11) y Producción y Consumo Responsables (ODS 12).