Belgrano semifinalista del Torneo Apertura

Belgrano se hizo fuerte en Alberdi y selló su clasificación a las semifinales del Torneo Apertura tras imponerse por 2-0 frente a un combativo Unión en los cuartos de final del certamen.

Con una actuación sólida y efectiva en los momentos clave, el Pirata logró meterse entre los cuatro mejores del campeonato y ahora deberá enfrentar a Argentinos Juniors en busca de un lugar en la gran final.

Belgrano y Unión protagonizaron un primer tiempo intenso y de ida y vuelta

La primera mitad tuvo un ritmo alto y varias situaciones de peligro para ambos equipos, aunque la falta de eficacia mantuvo el marcador en cero.

El conjunto cordobés intentó asumir el protagonismo desde el manejo de Zelarayán y contó con chances claras a través de González Metilli y Fernández, pero apareció la figura del arquero tatengue Matías Mansilla para sostener el empate.

Del otro lado, Unión respondió mediante la pelota parada y las proyecciones ofensivas de Estigarribia, generando también inquietud sobre el arco rival. En el cierre de la etapa inicial, el encuentro ganó en intensidad y se volvió de área a área, aunque ninguno logró romper la igualdad antes del descanso.

El Pirata encontró los goles en el complemento y avanzó de ronda

En el segundo tiempo, Unión salió decidido a buscar la ventaja y presionó durante los primeros minutos, pero Belgrano reaccionó a tiempo con modificaciones desde el banco que terminaron siendo decisivas.

A los 20 minutos llegó la apertura del marcador: tras un tiro de esquina, Adrián Sánchez apareció sin marca dentro del área y conectó un potente cabezazo para desatar el festejo de todo Alberdi.

Con la ventaja a su favor, el equipo cordobés se mostró firme en defensa y logró neutralizar los intentos del Tatengue, que buscó respuestas con variantes ofensivas pero nunca pudo quebrar la resistencia local.

Ya en el tramo final del encuentro, Ramiro Hernandes aprovechó los espacios y sentenció el 2-0 definitivo que aseguró la clasificación de Belgrano a las semifinales del Torneo Apertura.