El peronismo y el oficialismo se habrían reunido en secreto para activar el “operativo destruir a Dellasanta”

Por Carlos Zimerman

Lo que hasta hace algunos meses parecía una simple disputa política local, hoy empieza a tomar un tono mucho más oscuro. Según pudo investigar R24N, sectores del peronismo rafaelino y dirigentes vinculados al oficialismo municipal habrían mantenido reuniones reservadas para coordinar una estrategia destinada a desgastar políticamente al concejal Fabricio Dellasanta, uno de los dirigentes con mejor proyección electoral de cara a la elección de intendente del próximo año.

La preocupación en ciertos sectores del poder local ya no se disimula: los números muestran a Dellasanta creciendo y eso encendió alarmas tanto en el PJ como dentro del propio oficialismo.

De acuerdo a información obtenida en off por este medio, en esos encuentros secretos se habría definido avanzar con una maniobra política y mediática utilizando la causa judicial civil y laboral que involucra al concejal, con el objetivo de erosionar su imagen pública y comenzar una campaña sistemática de desprestigio.

R24N está en condiciones de adelantar que, siempre según fuentes consultadas, se comenzó a hacer lobby para intentar empujar una resolución judicial de alto impacto político contra Dellasanta, buscando instalar públicamente un escenario de crisis institucional alrededor de su figura.

Incluso, algunos sectores ya deslizan versiones sobre posibles pedidos de “destitución”, algo que juristas consultados consideran extremadamente forzado y jurídicamente muy difícil de sostener.

“Cuando alguien empieza a crecer políticamente y además denuncia privilegios, la vieja política actúa de la misma manera de siempre: operaciones, presión y destrucción personal”, señalan cerca del edil.

Lo que aparece detrás de esta movida es una alianza llamativa pero no tan sorprendente entre sectores del peronismo y parte del oficialismo local, históricamente enfrentados en el discurso público pero aparentemente mucho más cerca cuando se trata de frenar a dirigentes que incomodan al sistema político tradicional.

Porque el verdadero problema para muchos no sería la causa judicial en sí misma, sino el crecimiento político de Dellasanta y su permanente discurso contra privilegios, acomodos y estructuras enquistadas en el poder local.

La metodología también resulta tristemente conocida: reuniones reservadas, operaciones en off, filtraciones selectivas y presión mediática para construir un enemigo político.

Es, en definitiva, la vieja política funcionando en estado puro.

La misma lógica que millones de argentinos rechazaron en 2023 cuando votaron masivamente a Javier Milei con la expectativa de terminar con las castas políticas, las operaciones permanentes y los acuerdos oscuros entre sectores del poder.

Mientras tanto, en Rafaela empieza a crecer una sensación inquietante: que detrás del discurso institucional y republicano, algunos dirigentes siguen creyendo que la política se resuelve destruyendo adversarios en lugar de discutir ideas o propuestas.

“No importa si las acusaciones tienen sustento o no; lo importante es instalar sospechas y desgastar”, admiten incluso dirigentes que conocen desde adentro cómo funcionan estas operaciones.

Lo cierto es que el supuesto “operativo destruir a Dellasanta” ya comenzó a comentarse en distintos ámbitos políticos y judiciales de la ciudad.

Y si algo queda claro, es que cuando peronismo y oficialismo dejan de lado sus diferencias para reunirse en secreto contra alguien, probablemente no sea por casualidad.