Fuerte giro en la novela Boca y Dybala

El futuro de Paulo Dybala parece haber tomado un rumbo definitivo en Europa. Luego de varias especulaciones que lo vinculaban con un posible regreso al fútbol argentino, en Italia aseguran que el delantero cordobés está muy cerca de renovar su contrato con AS Roma y continuar su carrera en la Serie A.

La dirigencia del conjunto italiano, liderada por Dan Friedkin, ya le presentó una propuesta para extender su vínculo hasta junio de 2027. Sin embargo, lo que más llamó la atención en el fútbol europeo fue la importante reducción salarial que aceptaría el campeón del mundo con la Selección Argentina para seguir en el club.

Según trascendió, la nueva oferta contempla un salario cercano a los 2.5 millones de euros por temporada, una cifra muy inferior a los aproximadamente 8.5 millones que percibe actualmente. Aun así, el exjugador de Instituto estaría dispuesto a resignar gran parte de su contrato con tal de mantenerse en la élite del fútbol europeo.

La decisión también estaría relacionada con la llegada del entrenador Gian Piero Gasperini, quien considera a Dybala una pieza clave dentro de su proyecto deportivo para la próxima temporada.

En Boca se enfrían las ilusiones por la llegada de Dybala

La noticia representa un duro golpe para Boca Juniors, donde en las últimas semanas había crecido la ilusión de sumar a la “Joya”. Los constantes guiños de su amigo Leandro Paredes y el deseo familiar de regresar al país alimentaban la expectativa de verlo con la camiseta azul y oro.

Sin embargo, con este nuevo escenario, todo indica que el desembarco de Dybala en la Bombonera deberá esperar, al menos, un par de temporadas más.

Actualmente, el delantero se encuentra enfocado en el cierre de la temporada con la Roma, que todavía debe afrontar compromisos importantes como el clásico frente a Lazio y la última jornada ante Hellas Verona. Una vez finalizado el campeonato, se espera que llegue la firma oficial que confirme su continuidad en el conjunto de la capital italiana.