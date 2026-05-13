Messi invertirá millones en Barcelona

Mientras continúa enfocado en los desafíos deportivos con la Selección Argentina y se prepara para disputar un nuevo Mundial, Lionel Messi sigue ampliando sus inversiones fuera del fútbol y fortaleciendo su perfil empresarial en Europa.

A través de su sociedad Edificio Rostower, el actual capitán de Inter Miami concretó la compra de las históricas galerías Via Wagner, un emblemático complejo ubicado en la zona de Turó Park, uno de los sectores más exclusivos de Barcelona.

La operación se cerró por un monto cercano a los 11,5 millones de euros e involucra un inmueble de aproximadamente 4.000 metros cuadrados que permanecía cerrado desde hacía más de tres décadas debido a diferentes conflictos judiciales entre antiguos propietarios.

Messi apuesta a revalorizar un edificio histórico de Barcelona

El complejo Via Wagner forma parte de la historia urbana de Barcelona y se encontraba abandonado desde principios de los años 90. Ahora, el proyecto impulsado por Messi contempla una renovación integral del espacio con el objetivo de devolverle protagonismo dentro del mercado inmobiliario premium de la ciudad.

Según trascendió, la idea es transformar el edificio en un centro destinado al alquiler corporativo, apuntando principalmente a entidades financieras, fondos de inversión y grandes compañías interesadas en instalarse en una ubicación estratégica y de alto valor patrimonial.

De esta manera, el campeón del mundo continúa diversificando sus negocios más allá del deporte y suma una nueva inversión inmobiliaria de gran impacto en Cataluña.

El fuerte vínculo de Messi con Cataluña

Más allá del aspecto económico, esta adquisición también representa un nuevo gesto del fuerte lazo que Lionel Messi mantiene con Barcelona, ciudad donde vivió gran parte de su vida y construyó la etapa más importante de su carrera profesional.

La compra de Via Wagner se suma a otras inversiones recientes del rosarino en la región, entre ellas la adquisición del UE Cornellà y el crecimiento de sus emprendimientos vinculados al turismo y la gastronomía, como la cadena hotelera MiM Hotels y los restaurantes Hincha.

Con este nuevo movimiento, Messi sigue consolidándose no solo como una figura histórica del fútbol mundial, sino también como uno de los deportistas con mayor presencia empresarial fuera de las canchas.