Florentino Pérez no renuncia

El presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, confirmó este martes que continuará al frente de la institución y descartó por completo una posible renuncia, pese a los rumores que habían surgido en medio de la crisis deportiva que atraviesa el club tras una temporada sin títulos importantes.

Durante una extensa conferencia de prensa, el dirigente de 79 años anunció además que ya solicitó formalmente el inicio del proceso electoral para buscar un nuevo mandato al frente de la entidad madrileña.

Florentino apuntó contra una “campaña” contra el Real Madrid

En su exposición ante los medios, Pérez sostuvo que existe una corriente mediática y pública que intenta perjudicar la imagen del club luego de la derrota frente a FC Barcelona en La Liga.

“El club está siendo víctima de una situación absurda creada para afectar nuestros intereses”, expresó el mandatario, quien lleva más de dos décadas vinculado a la conducción de la institución.

Además, el presidente merengue aseguró sentirse perseguido por determinados sectores periodísticos y dejó en claro que no piensa abandonar el cargo por presión externa. “No me iré hasta que los socios quieran que me vaya”, afirmó.

En ese mismo contexto, también apuntó contra los grupos ultras y cuestionó nuevamente el problema de la reventa de entradas en el fútbol español.

La interna del plantel también quedó expuesta

Uno de los momentos más tensos de la conferencia se produjo cuando Florentino Pérez fue consultado por el conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, protagonistas de un fuerte cruce dentro del vestuario que habría terminado incluso con agresiones físicas.

El presidente confirmó que ambos futbolistas fueron sancionados económicamente con una multa de 500.000 euros, aunque intentó bajarle el tono al episodio. “El incidente me parece grave, pero más grave me parece que se haya filtrado”, sostuvo.

Florentino volvió a cargar contra el Barcelona por el “Caso Negreira”

En el tramo final de la conferencia, el mandatario madridista volvió a referirse al denominado “Caso Negreira”, investigación vinculada a supuestos pagos realizados por el Barcelona a exdirigentes arbitrales.

Florentino aseguró que el club prepara un extenso informe para presentar ante UEFA y calificó el caso como “el más grave en la historia del fútbol”.

Además, lanzó una de las frases más contundentes de toda la jornada al afirmar: “Me han robado ligas”, en referencia a los arbitrajes y a las sospechas que rodean al fútbol español en los últimos años.