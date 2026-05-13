Lali valoró la educación pública y apoyó la marcha universitaria

Lali Espósito volvió a manifestarse públicamente sobre la situación educativa en Argentina y expresó su apoyo a la nueva Marcha Federal Universitaria convocada para este 12 de mayo en distintos puntos del país.

La movilización fue impulsada por universidades nacionales, centros de estudiantes, gremios docentes y organizaciones vinculadas al sistema científico y educativo, con el objetivo de reclamar mayores fondos para las casas de estudio y mejoras salariales para trabajadores del sector.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió distintos mensajes relacionados con la protesta y dejó en claro su respaldo a la defensa de la educación pública.

“Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública. Sobre todo hoy, la marcha”, escribió la artista en una de sus publicaciones, generando rápidamente repercusión entre sus seguidores.

Además, Lali también remarcó la importancia de que el Gobierno nacional garantice el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y atienda los reclamos impulsados desde el ámbito académico.

La convocatoria a la Marcha Federal Universitaria busca visibilizar la situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas argentinas y ya cuenta con adhesiones de distintos sectores culturales, políticos y sociales.

No es la primera vez que Lali Espósito se pronuncia sobre temas vinculados a la educación y las políticas públicas. En distintas oportunidades, la cantante se mostró a favor de la universidad pública y de la inversión estatal en cultura y ciencia.