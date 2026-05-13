Caso Mila Yankelevich

El capitán de la embarcación involucrada en el accidente náutico en el que murió Mila Yankelevich busca llegar a un acuerdo judicial para evitar enfrentar un juicio por homicidio culposo en Miami.

Según trascendió en medios estadounidenses, la defensa de Yusiel López Insua, de 46 años, mantiene negociaciones con la Justicia para alcanzar un acuerdo de culpabilidad que permita cerrar el caso sin necesidad de un proceso judicial extenso.

“El caso se va a resolver. Mi cliente no quiere exponer a las familias a revivir esta tragedia durante un juicio”, expresó el abogado del acusado en declaraciones a medios locales de Miami.

Hasta el momento no se dieron a conocer detalles concretos sobre las condiciones del posible acuerdo ni cuál podría ser la pena que enfrentaría López Insua. Se espera que la situación judicial tenga novedades oficiales el próximo 21 de julio.

Cómo fue el trágico accidente en Miami

La tragedia ocurrió el 28 de julio de 2025 en cercanías del puerto de Miami, cuando una barcaza remolcada impactó contra un velero perteneciente a un programa de verano de la Miami Youth Sailing Foundation.

En la embarcación viajaban cinco niñas y una instructora. Como consecuencia del choque murieron Mila Yankelevich, de siete años; la adolescente chilena Erin Victoria Ko Han, de 13; y Arielle Mazi Buchman, una niña estadounidense con raíces argentinas que falleció días después mientras permanecía internada.

Además, otras dos menores resultaron heridas.

Tras el impacto, el velero quedó atrapado debajo de la barcaza y varias de sus ocupantes fueron arrojadas al agua cerca de las islas Hibiscus, en Miami Beach.

La investigación apunta a negligencia en la conducción

Luego de varios meses de investigación, la Guardia Costera de Estados Unidos remitió el caso al Departamento de Justicia bajo la figura de homicidio culposo.

Si bien las pruebas realizadas al capitán descartaron consumo de alcohol o drogas al momento del accidente, la acusación sostiene que López Insua utilizaba su teléfono celular mientras manejaba la embarcación.

Además, los investigadores remarcaron que la barcaza no contaba con sistemas adecuados de visión y seguridad, como cámaras o radares, elementos que podrían haber evitado la tragedia.