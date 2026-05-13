Aseguran que Sebastián Ortega engañó a Valentina Zenere

Una nueva polémica envuelve a Sebastián Ortega y Valentina Zenere luego de que surgieran fuertes rumores de una supuesta infidelidad que habría generado tensión dentro de la pareja.

La información fue revelada en el programa Puro Show, donde la periodista Nancy Duré aseguró que el productor habría mantenido durante varios meses un vínculo paralelo con una mujer identificada como Malena.

Según detallaron en el ciclo televisivo, la mujer tiene 38 años, trabajó como modelo y actualmente se desempeña en el ámbito gastronómico. De acuerdo con la versión difundida, el contacto entre ambos habría comenzado a través de redes sociales y luego derivó en encuentros presuntamente frecuentes.

Los supuestos encuentros secretos de Sebastián Ortega

Siempre según la información presentada en el programa, los primeros acercamientos entre Ortega y Malena habrían ocurrido en septiembre de 2023 y continuaron durante 2024, incluso cuando el productor ya mantenía una relación con Valentina Zenere.

Nancy Duré afirmó que vecinos del country donde se habrían producido algunos encuentros comenzaron a notar movimientos repetidos y a comentarlos entre sí. “Hay registros de ingresos y de estadías durante la noche”, sostuvo la panelista al aire.

Además, aseguró que la mujer seguía teniendo acceso al barrio privado gracias a una autorización previa vinculada a su entonces pareja.

En ese contexto, también mencionaron que existirían registros de múltiples ingresos de Malena al country en horarios donde su pareja no se encontraba presente. Uno de los episodios que más llamó la atención habría ocurrido el 14 de agosto de 2024, fecha del cumpleaños de Sebastián Ortega, cuando la mujer ingresó al lugar durante un corto período de tiempo.

Según trascendió, también habría existido otro encuentro en octubre de 2025.

La versión ya habría llegado a Valentina Zenere

De acuerdo con lo contado en el programa, esta situación ya habría llegado a oídos de Valentina Zenere, aunque hasta el momento ninguno de los involucrados realizó declaraciones públicas sobre el tema.

En el cierre del informe, Duré ironizó sobre las versiones y aseguró contar con distintos testimonios relacionados con los supuestos encuentros, aunque remarcó que lo único comprobable hasta ahora serían las reuniones entre ambos.