Polémica entre Leandro Paredes y las mujeres de la Selección

Leandro Paredes quedó envuelto en una nueva polémica mediática luego de que trascendieran versiones sobre supuestos conflictos con el entorno de algunos jugadores de la Selección Argentina.

La información fue difundida en el programa de streaming Bondi Live por el periodista Santiago Riva Roy, quien aseguró que existiría cierto malestar entre algunas parejas de futbolistas del plantel campeón del mundo por situaciones relacionadas con la vida privada del mediocampista.

Según explicó el panelista, el conflicto habría comenzado tras la circulación de supuestos comentarios vinculados al tipo de vínculo que Paredes mantendría con su esposa, Camila Galante.

“Llegó al chat de las mujeres de la Selección cierto acuerdo que él tendría con su pareja y eso generó incomodidad”, sostuvo Riva Roy durante el programa.

Siempre según la versión difundida, el futbolista y su esposa tendrían acuerdos personales respecto a su relación, algo que, de acuerdo al periodista, sería conocido dentro de su círculo íntimo.

“Sienten que es una mala influencia”

Durante el programa también señalaron que algunas parejas de jugadores considerarían a Paredes como una “mala influencia” dentro del grupo.

“Lo ven como el amigo que se los lleva de fiesta”, expresó el periodista al explicar el supuesto malestar que existiría en ciertos sectores cercanos al plantel argentino.

Además, remarcó que desde ese entorno responsabilizarían indirectamente al mediocampista por determinadas conductas de otros futbolistas fuera del ámbito deportivo.

Polémica por una ausencia en una producción publicitaria

Por otro lado, Santiago Riva Roy también reveló un supuesto episodio laboral que habría generado enojo en una importante producción publicitaria.

Según contó, Leandro Paredes habría faltado a una grabación organizada por una reconocida tarjeta de crédito, dejando armado un operativo de producción que incluía catering, técnicos y un numeroso equipo de trabajo.

“Había alrededor de 200 personas preparadas para el rodaje y él no apareció”, aseguró el periodista.

Hasta el momento, ni Paredes ni su entorno realizaron declaraciones públicas sobre las versiones difundidas en el programa de streaming.