Agustín Bernasconi enfrentó los rumores de romance con Wanda Nara

Agustín Bernasconi salió a desmentir públicamente los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Wanda Nara luego de que trascendieran versiones sobre un supuesto romance entre ambos.

La información había sido difundida por Yanina Latorre en el programa SQP, donde aseguró que la empresaria estaría comenzando una relación con Bernasconi tras su separación de Martín Migueles.

Frente a la repercusión mediática, el cantante decidió romper el silencio a través de sus redes sociales y negó categóricamente cualquier vínculo amoroso con Wanda.

“Quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy en Uruguay grabando una película y nada más que eso”, escribió el actor en su cuenta de X.

Además, Bernasconi también respondió directamente a una publicación de América TV donde se compartía el fragmento del programa que hablaba sobre el supuesto romance. Allí volvió a insistir en que la relación entre ambos es únicamente laboral.

“Esto es mentira. Estamos grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso”, remarcó.

La película que comparten en Uruguay

Actualmente, Wanda Nara y Agustín Bernasconi se encuentran trabajando juntos en la película “¿Querés ser mi hijo?”, una producción audiovisual que se filma en Uruguay y que ya había generado repercusión desde el inicio del rodaje.

La cercanía entre ambos durante las grabaciones y algunas imágenes compartidas desde el set alimentaron las especulaciones en redes sociales y programas de espectáculos.

El detalle que volvió a despertar sospechas

Sin embargo, horas después de publicar los mensajes aclaratorios, Bernasconi eliminó tanto el tweet original como la respuesta que había dejado en la publicación televisiva.

Ese movimiento no pasó desapercibido y rápidamente volvió a generar comentarios y especulaciones entre usuarios y seguidores del mundo del espectáculo.

Mientras algunos interpretaron que el actor buscó evitar seguir alimentando la polémica, otros deslizaron la posibilidad de que haya preferido bajar el perfil mediático del tema.

Por ahora, ni Wanda Nara ni el entorno de la conductora realizaron declaraciones públicas sobre las versiones que circularon en los últimos días.