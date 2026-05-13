¿Empieza a desgastarse el voto de Milei?

Por Carlos Zimerman

En 2023, millones de argentinos apostaron por Javier Milei como una forma de romper definitivamente con la política tradicional. Jóvenes, trabajadores, comerciantes, jubilados y sectores de clase media agotados por años de inflación, corrupción y decadencia económica encontraron en el fenómeno libertario una esperanza concreta de cambio.

El respaldo fue masivo y transversal.

Pero a medida que pasan los meses, comienzan a aparecer señales de desgaste y desencanto incluso dentro de sectores que acompañaron con fuerza al actual Presidente.

No se trata todavía de una ruptura definitiva ni mucho menos del derrumbe político del oficialismo. Pero sí empieza a percibirse un clima distinto: menos entusiasmo, más preocupación cotidiana y una creciente sensación de agotamiento económico en parte del electorado libertario.

El problema ya no es el relato: es el bolsillo

Gran parte de la sociedad todavía valora que Milei haya logrado bajar la inflación y ordenar variables macroeconómicas que parecían completamente fuera de control.

Sin embargo, para muchísimos argentinos la vida diaria sigue siendo extremadamente complicada.

La clase media continúa asfixiada, el consumo no logra recuperarse plenamente y el endeudamiento familiar empieza a transformarse en una bomba silenciosa.

Cada vez más personas sobreviven utilizando tarjetas de crédito para comprar alimentos, refinanciando deudas o recurriendo a préstamos personales para cubrir gastos básicos.

Y ahí aparece uno de los principales riesgos para el Gobierno: cuando la economía doméstica no mejora, el respaldo emocional empieza a erosionarse.

Los jubilados, entre la bronca y la decepción

Uno de los sectores donde más comenzó a sentirse el desgaste es entre los jubilados.

Muchos acompañaron a Milei cansados de décadas de pérdida del poder adquisitivo durante gobiernos peronistas y radicales. Pero hoy una enorme cantidad de adultos mayores siente que el ajuste terminó golpeándolos otra vez a ellos.

Medicamentos caros, tarifas elevadas, alimentos imposibles y jubilaciones que continúan corriendo detrás de los precios generan un malestar creciente.

“La inflación bajó, pero la plata sigue sin alcanzar”, es una frase que empieza a repetirse cada vez más entre jubilados que en 2023 apostaron por el cambio.

La casta que prometían combatir

Otro factor que genera ruido dentro del propio universo libertario es la percepción de que algunos funcionarios comenzaron a reproducir lógicas demasiado parecidas a las de la vieja política.

Y dentro de esas críticas aparece mencionado con frecuencia el vocero presidencial Manuel Adorni, cuestionado por distintos sectores libertarios desencantados que consideran que el Gobierno debería ser mucho más estricto con funcionarios señalados públicamente o envueltos en polémicas.

Porque gran parte del voto libertario no solamente pedía ajuste económico o equilibrio fiscal.

Pedía también ejemplaridad política.

Y cuando algunos nombres empiezan a generar sospechas o desgaste, muchos votantes sienten que el discurso anticasta pierde fuerza.

Milei todavía tiene tiempo

Pese a todo esto, sería un error enorme dar por terminado el fenómeno libertario.

La oposición continúa fragmentada, el peronismo sigue sin liderazgo claro y buena parte de la sociedad todavía considera que el rumbo general del Gobierno es mejor que el modelo anterior.

Pero el Presidente necesita comprender que el apoyo obtenido en 2023 no es automático ni eterno.

Milei todavía está a tiempo de volver a consolidarse como la gran opción rumbo a 2027, pero para eso deberá hacer algunos retoques importantes en la gestión económica cotidiana y, sobre todo, recuperar coherencia política dentro de su propio espacio.

La gente tolera esfuerzos cuando cree que existe un horizonte claro.

Lo que empieza a agotarse es la paciencia de sectores que sienten que hicieron sacrificios enormes y todavía no encuentran una salida concreta a sus problemas diarios.

Porque el desafío del Gobierno ya no pasa solamente por ordenar la macroeconomía.

Ahora necesita demostrar que ese orden puede empezar a sentirse en la vida real de millones de argentinos que confiaron en el cambio y todavía esperan ver sus resultados.