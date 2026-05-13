Tomar café y comer una fruta al día podría ayudar a frenar el envejecimiento celular

Una investigación presentada en el Congreso Europeo sobre Obesidad reveló que las personas que consumen más alimentos ricos en polifenoles, como frutas, café, cacao y bayas, tienen un 52% menos de riesgo de presentar telómeros cortos, una condición asociada al envejecimiento celular y a distintas enfermedades relacionadas con la edad.

El estudio, desarrollado por investigadores de la Universidad de Navarra y presentado en Estambul, analizó durante siete años a más de 1.700 adultos para evaluar el impacto de la alimentación sobre la longitud de los telómeros.

Qué son los telómeros y por qué son importantes

Los telómeros son estructuras ubicadas en los extremos del ADN que actúan como una especie de protección celular. Cuando estos se acortan, aumenta el riesgo de:

Enfermedades cardiovasculares

Diabetes tipo 2

Algunos tipos de cáncer

Envejecimiento celular acelerado

Mayor mortalidad general

Según los investigadores, mantener telómeros más largos estaría asociado a un envejecimiento más saludable.

El café y las frutas mostraron los mejores resultados

Los resultados del trabajo mostraron asociaciones especialmente positivas en quienes consumían determinadas cantidades de café y frutas diariamente.

Una taza de café por día

El estudio encontró que quienes tomaban hasta una taza de café diaria tenían:

26% menos riesgo de presentar telómeros cortos

Entre cuatro y cinco frutas al día

Además, las personas con mayor consumo de frutas presentaron:

29% menos riesgo de acortamiento de telómeros

Los especialistas remarcaron que el beneficio estaría relacionado con los polifenoles, compuestos naturales con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias presentes en muchos alimentos vegetales.

Los alimentos con más polifenoles

Según el estudio, los alimentos que más se asociaron con efectos protectores fueron:

Bayas

Manzanas

Café

Cacao

En cambio, otros productos ricos en polifenoles como el vino tinto, el aceite de oliva y algunas verduras no mostraron una asociación estadísticamente significativa en esta investigación.

Qué dijeron los investigadores

La investigadora principal, Isabella Kury Guzmán, explicó que el efecto positivo no depende de un solo alimento.

“Una dieta rica en polifenoles podría favorecer un envejecimiento celular más saludable”, sostuvo.

Además, aclaró que el beneficio se relaciona con el impacto acumulativo de los hábitos alimentarios a lo largo del tiempo.

Por su parte, Ana Rodríguez-Mateos destacó que los polifenoles ya fueron asociados en distintos estudios con:

Menor riesgo cardiovascular

Mejor función cerebral

Reducción de la presión arterial

Protección vascular durante el envejecimiento

Las advertencias de los expertos

Pese a los resultados alentadores, algunos especialistas pidieron cautela al interpretar los datos.

Gunter Kuhnle explicó que todavía es difícil determinar si los beneficios se deben exclusivamente a los polifenoles o al hecho de seguir en general una alimentación saludable rica en frutas y verduras.

Aun así, los hallazgos abren nuevas líneas de investigación sobre el rol de la alimentación en la prevención de enfermedades vinculadas al envejecimiento y en el cuidado de la salud celular a largo plazo.