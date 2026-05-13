El Senado abre una batalla clave por la reforma electoral y crece la tensión por las PASO

El Senado comenzará este miércoles el debate de una profunda reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, en un clima de fuertes diferencias políticas y negociaciones contrarreloj entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. El eje principal de la discusión será la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque el proyecto también incluye cambios de alto impacto en el financiamiento de campañas, la vida interna de los partidos y la implementación de la llamada “Ficha Limpia”.

La discusión arrancará a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Agustín Coto, donde expondrá la asesora del Ejecutivo y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar.

El tratamiento legislativo se da en medio de una creciente tensión entre La Libertad Avanza y sectores de la oposición dialoguista, especialmente el PRO, la UCR y algunos bloques provinciales, que cuestionan varios puntos del proyecto y reclaman avanzar primero con el debate de Ficha Limpia de manera separada.

Desde el oficialismo reconocen que la intención es abrir la discusión y comenzar una negociación para acercar posiciones en los temas más conflictivos. La necesidad de acuerdos es clave: al tratarse de una reforma electoral, el Gobierno requiere mayorías absolutas tanto en Diputados como en el Senado.

Uno de los principales focos de conflicto es la eliminación de las PASO. La mayoría de los espacios dialoguistas rechaza directamente su desaparición y plantea alternativas intermedias, como una nueva suspensión para las elecciones de 2027 o la posibilidad de quitarles el carácter obligatorio.

Además de las primarias, la iniciativa propone una serie de modificaciones estructurales al sistema político argentino. Entre ellas, se incorpora la ley de Ficha Limpia, que impediría competir por cargos electivos a dirigentes con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos.

También se endurecen las condiciones para el reconocimiento de partidos políticos y candidaturas. Para competir por la Presidencia, los postulantes deberán reunir avales equivalentes al 0,1% del padrón nacional, mientras que las listas legislativas necesitarán un respaldo del 0,5% en cada distrito.

En paralelo, el proyecto impulsa una fuerte reducción del financiamiento estatal de las campañas electorales y habilita un incremento sustancial de los aportes privados, que pasarían del 2% actual al 35%. A su vez, desaparecería la publicidad gratuita en medios de comunicación y se eliminaría la obligatoriedad de los debates presidenciales.

Otro de los cambios previstos apunta a la Boleta Única de Papel. La propuesta busca incorporar la opción de “boleta completa” y habilitar que las provincias puedan unificar sus elecciones con las nacionales en caso de comicios simultáneos.

La discusión promete convertirse en uno de los debates políticos más intensos del año, ya que involucra reglas centrales del sistema electoral argentino y expone las diferencias entre el Gobierno y los sectores opositores que hasta ahora acompañaron parte de su agenda parlamentaria.