Luz verde al megaproyecto de Vaca Muerta: el Gobierno aprobó una inversión millonaria para ampliar el gasoducto

El Gobierno nacional oficializó este miércoles un nuevo proyecto dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), enfocado en la ampliación del gasoducto Perito Moreno, la obra clave para aumentar el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia la provincia de Buenos Aires y reducir la dependencia de importaciones energéticas.

La medida fue formalizada mediante la resolución 676 del Ministerio de Economía y representa el proyecto número 14 aprobado dentro del esquema de beneficios impulsado por la administración de Javier Milei.

La iniciativa será desarrollada por Transportadora Gas del Sur (TGS), empresa que prevé una inversión mínima de 550 millones de dólares para incrementar la capacidad de transporte del Gasoducto Francisco Pascasio Moreno, anteriormente conocido como Néstor Kirchner.

Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, la incorporación al RIGI permitirá además destrabar otros 200 millones de dólares adicionales destinados a la expansión del sistema energético.

La obra contempla la instalación de nueva potencia de compresión sobre el tramo que une Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en Buenos Aires. De acuerdo con el Ejecutivo, esto permitirá sumar una capacidad extra de 14 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

El proyecto originalmente estaba bajo la órbita de Enarsa desde 2023, aunque posteriormente el Gobierno decidió avanzar con una licitación nacional e internacional. En octubre de 2025, TGS resultó adjudicataria de la obra y luego solicitó formalmente su adhesión al RIGI.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que la ampliación será estratégica para garantizar el abastecimiento energético y reducir costos vinculados a la importación de Gas Natural Licuado (GNL), especialmente durante los meses de mayor consumo.

Caputo remarcó que la obra beneficiará tanto a usuarios residenciales como a industrias y al sistema de generación eléctrica, y aseguró que estará operativa antes del invierno de 2027.

El mapa de inversiones del RIGI ya supera los US$18.900 millones

Con esta nueva incorporación, el RIGI ya acumula 14 proyectos aprobados desde su reglamentación en octubre de 2024, con compromisos de inversión que superan los 18.900 millones de dólares.

Las iniciativas abarcan sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y siderurgia, distribuidos en provincias como Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.

Entre los proyectos más importantes aparecen el oleoducto Vaca Muerta Sur, la planta de GNL en Río Negro, desarrollos de litio en Salta y Catamarca, nuevas minas de cobre y oro en San Juan, además de parques solares y eólicos para ampliar la generación de energías renovables.

También se encuentra en marcha la construcción de un puerto multipropósito en Timbúes, Santa Fe, pensado para el almacenamiento y logística de fertilizantes, combustibles, granos y productos siderúrgicos.

Mientras tanto, el Gobierno analiza otros 22 proyectos que buscan ingresar al régimen y prepara el lanzamiento del denominado “Súper RIGI”, un esquema especial que, según anticipó el presidente Javier Milei, apuntará a fomentar actividades productivas inéditas en el país.

La ampliación del gasoducto Perito Moreno aparece ahora como una de las apuestas más fuertes del plan energético oficial, con el objetivo de consolidar a Vaca Muerta como eje central del abastecimiento de gas y potenciar las exportaciones en los próximos años.