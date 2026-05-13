Tragedia en Miami: el capitán acusado por la muerte de Mila Yankelevich busca evitar el juicio

El capitán de la embarcación involucrada en el choque náutico que terminó con la vida de Mila Yankelevich, nieta de los productores argentinos Cris Morena y Gustavo Yankelevich, intenta alcanzar un acuerdo judicial en Estados Unidos para evitar enfrentar un juicio por homicidio culposo.

Se trata de Yusiel López Insua, ciudadano estadounidense de 46 años, quien manejaba la barcaza que impactó contra un velero en el que viajaban niñas que participaban de un programa de navegación juvenil en Miami.

De acuerdo con medios locales, la defensa del acusado ya inició negociaciones con la Justicia estadounidense para cerrar un acuerdo de culpabilidad que permita resolver el caso sin necesidad de un proceso oral.

“El caso se trabajará. Mi cliente no pondrá a las familias a través de un juicio y no las expondrá a revivir esta terrible tragedia”, sostuvo el abogado de López Insua en declaraciones difundidas por distintos medios de Miami.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las condiciones del posible acuerdo ni sobre la eventual condena que podría afrontar el acusado. Según trascendió, el próximo 21 de julio podrían conocerse mayores precisiones sobre la negociación judicial.

La tragedia ocurrió el 28 de julio de 2025 cerca del puerto de Miami, cuando una barcaza remolcada chocó contra un velero perteneciente a la Miami Youth Sailing Foundation. En la pequeña embarcación viajaban cinco menores junto a una instructora.

Como consecuencia del impacto murieron Mila Yankelevich, de siete años; la adolescente chilena Erin Victoria Ko Han, de 13; y Arielle Mazi Buchman, una niña estadounidense de familia argentina que falleció días después tras permanecer internada. Otras dos menores resultaron heridas.

Tras la colisión, el velero quedó atrapado debajo de la barcaza y las ocupantes cayeron al agua frente a las islas Hibiscus, en la zona de Miami Beach.

La investigación quedó en manos de la Guardia Costera estadounidense, que posteriormente remitió el expediente al Departamento de Justicia bajo la figura de homicidio culposo contra los responsables vinculados a la operación de la empresa de remolque.

Si bien las pericias descartaron que López Insua estuviera alcoholizado o bajo efectos de drogas al momento del accidente, la acusación sostiene que utilizaba su teléfono celular mientras conducía la embarcación.

Además, los investigadores señalaron que la barcaza no contaba con sistemas adecuados de visibilidad, como radares o cámaras, elementos considerados fundamentales para operar en una zona de intenso tránsito marítimo.

El caso generó una fuerte conmoción tanto en Estados Unidos como en la Argentina, especialmente por el vínculo de Mila con una de las familias más reconocidas del mundo artístico y televisivo argentino.