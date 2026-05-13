Trump en Beijing: una cumbre de alto voltaje para redefinir el orden global

En un momento de máxima sensibilidad geopolítica, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aterriza este miércoles en la capital china para un encuentro bilateral con su homólogo Xi Jinping. La cita en Beijing no es un evento protocolar más; se produce en un contexto de extrema fragilidad internacional marcado por conflictos bélicos abiertos, una inflación persistente que erosiona los mercados y una carrera tecnológica sin precedentes en el campo de la inteligencia artificial. Para el mandatario republicano, este viaje representa una oportunidad crítica para estabilizar un frente externo que condiciona directamente su compleja situación económica interna.

El eje central de las conversaciones estará puesto en la reactivación del comercio bilateral. Tras meses de fricciones, la Casa Blanca busca desesperadamente concretar acuerdos que obliguen a China a incrementar la compra de alimentos y aeronaves estadounidenses. Este acercamiento pretende ser el primer paso para la creación de una "Junta de Comercio", un mecanismo institucional diseñado específicamente para desactivar la posibilidad de una nueva escalada arancelaria y evitar represalias chinas sobre las tierras raras, materiales indispensables para la industria tecnológica moderna.

Sin embargo, el panorama económico está inevitablemente ligado a la seguridad. Aunque Trump ha intentado minimizar públicamente la cuestión, la guerra con Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz sobrevuelan la cumbre. El incremento en los precios de la energía y la creciente inflación global han puesto a la administración estadounidense a la defensiva. La reciente actividad diplomática de Beijing con altos funcionarios iraníes subraya que China posee una influencia estratégica en Medio Oriente que Washington no puede ignorar si desea pacificar las rutas del petróleo y el gas natural.

Finalmente, el factor Taiwán promete ser el punto de mayor fricción durante el intercambio entre los líderes de las dos superpotencias. La reciente aprobación de un paquete de armas por u$s11.000 millones destinado a la isla ha generado malestar en el gobierno de Xi. A esto se suma la disputa por el liderazgo en la fabricación de semiconductores, vitales para la inteligencia artificial. Mientras Trump intenta repatriar la producción de chips a suelo estadounidense, el papel de Taiwán como proveedor clave mantiene la tensión al límite. El resultado de esta cumbre determinará si el mundo se encamina hacia una estabilidad negociada o hacia una fragmentación definitiva de las cadenas de suministro globales.