Llaryora y Pullaro pidieron por "Super RIGI" con baja de retenciones

En un potente gesto de unidad política y regional, los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, inauguraron la edición 2026 de la muestra TodoLáctea con un mensaje cargado de demandas hacia la administración central. El encuentro, desarrollado en San Francisco, sirvió como plataforma para que los mandatarios de la Región Centro ratificaran su postura en defensa del entramado productivo agroindustrial, al que definieron como el verdadero motor capaz de rescatar a la Argentina de su crisis estructural.

Durante su discurso, el gobernador Pullaro enfatizó que la salida para el país no reside en el populismo ni en el asistencialismo, sino en la cultura del esfuerzo y la inversión de los productores agropecuarios. El mandatario santafesino fue categórico al solicitar al Gobierno Nacional el mantenimiento urgente de las rutas nacionales y una apuesta decidida al desarrollo energético, elementos que considera fundamentales para reducir los costos logísticos y potenciar la generación de empleo genuino. Pullaro advirtió que no se puede esperar un "milagro" de sectores como la minería o la energía si se descuida el complejo entramado que nace del campo.

Por su parte, el cordobés Martín Llaryora centró sus críticas en la presión impositiva que asfixia al sector. El anfitrión exigió que el nuevo esquema de incentivos para grandes inversiones contemple una baja gradual de las retenciones, argumentando que es momento de que el alivio fiscal llegue finalmente al productor agropecuario. Llaryora calificó de injusto que se reduzcan cargas a diversos sectores mientras el campo continúa siendo "esquilmado" para sostener el gasto público nacional, contrastando esta situación con el modelo cordobés, donde gran parte de la recaudación vuelve al sector en infraestructura productiva y patrullas rurales.

Finalmente, el debate sobre el valor agregado también estuvo presente. Llaryora instó a sancionar de forma inmediata una nueva ley de biocombustibles para evitar que la materia prima salga del país sin procesar, fomentando así la industrialización en origen. Ambos gobernadores coincidieron en que el desarrollo nacional debe basarse en una política productiva clara que trascienda los colores partidarios, posicionando a la Región Centro como el contrapeso necesario frente a las visiones centralistas que, a su juicio, postergan el crecimiento del interior profundo.