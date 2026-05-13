Argentina 9na en el ranking mundial de países difíciles para hacer negocios

La operatividad empresarial en Argentina enfrenta un nuevo llamado de atención internacional. Según los resultados del Global Business Complexity Index (GBCI) 2026, elaborado por TMF Group, el país ha retrocedido en términos de simplicidad administrativa, escalando del puesto 11 al 9 en el ranking de las jurisdicciones más difíciles para invertir y operar. Este informe, que evalúa a 81 economías responsables de la gran mayoría del PBI global, sitúa nuevamente a la nación dentro de un grupo crítico donde la burocracia y la inestabilidad normativa actúan como barreras de entrada.

El estudio subraya que el principal obstáculo para las compañías no es exclusivamente la presión impositiva, sino la falta de previsibilidad y la volatilidad regulatoria. La frecuencia con la que se modifican o reinterpretan las leyes genera una carga operativa asfixiante, obligando a las firmas a destinar recursos constantes a procesos de cumplimiento (compliance) que en otros mercados están simplificados. En este sentido, la digitalización en Argentina presenta una paradoja: aunque han avanzado herramientas como la factura electrónica, estas a menudo se superponen con trámites presenciales o validaciones manuales, creando una doble carga burocrática en lugar de aliviarla.

A nivel regional, América Latina se consolida como una de las zonas más intrincadas del planeta, con seis naciones —incluyendo a Brasil, México y Colombia— dentro de los diez primeros puestos de complejidad. Mientras tanto, en el extremo opuesto, países como Dinamarca y Países Bajos destacan por su transparencia y agilidad digital. El informe advierte que, en el actual contexto de fragmentación geopolítica, los inversores priorizan la estabilidad operativa a largo plazo por sobre el mero atractivo económico de un mercado.

No obstante, el reporte también identifica luces de esperanza vinculadas a las recientes reformas estructurales. Herramientas como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) han comenzado a ser valoradas positivamente por sectores estratégicos como la minería, la energía y la economía del conocimiento, al ofrecer un marco de reglas claras. Según los especialistas, aunque Argentina se encuentra en una etapa de transformación profunda, la mejora en los índices internacionales no será inmediata; requerirá de varios años de continuidad institucional para demostrar que la simplificación administrativa y la apertura económica han llegado para quedarse de manera sostenida.