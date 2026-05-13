La NASA acelera su regreso a la Luna: presentó la cabina donde viajarán los astronautas de Artemis

La NASA dio un nuevo paso en su ambicioso plan para regresar a la Luna y confirmó que ya cuenta con un prototipo a escala real de la cabina que utilizarán los astronautas en las futuras misiones del programa Artemis.

El modelo, denominado Mark 2, se encuentra en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas, y será clave para comenzar las pruebas técnicas y operativas de cara a los próximos viajes tripulados al satélite natural de la Tierra.

La estructura fue desarrollada en conjunto con la empresa Blue Origin, la compañía aeroespacial fundada por el magnate Jeff Bezos, uno de los socios estratégicos elegidos por la agencia espacial estadounidense para avanzar en los sistemas de aterrizaje lunar. En paralelo, la NASA también trabaja junto a SpaceX, la firma liderada por Elon Musk.

La nueva cabina representa uno de los elementos centrales del programa Artemis, el proyecto con el que Estados Unidos busca volver a llevar astronautas a la superficie lunar por primera vez desde las históricas misiones Apolo.

Según explicó la agencia espacial, el prototipo permitirá realizar simulaciones y pruebas de funcionamiento antes de las próximas etapas del programa, cuyo objetivo final es concretar un nuevo alunizaje tripulado en 2028.

El desarrollo llega luego de los avances registrados con Artemis II, misión que recientemente realizó un histórico sobrevuelo alrededor de la Luna y que fue considerada un éxito por la NASA. Ese vuelo sirvió para evaluar sistemas de navegación, comunicación y soporte de vida en condiciones reales del espacio profundo.

El próximo gran paso será Artemis III, prevista para el año próximo, cuando la agencia realizará nuevos ensayos y pondrá a prueba tecnologías clave para las futuras operaciones sobre la superficie lunar.

El programa Artemis no solo apunta a regresar a la Luna, sino también a sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte. Por eso, cada avance tecnológico es considerado estratégico dentro del plan espacial de largo plazo impulsado por Estados Unidos.

La colaboración entre la NASA y compañías privadas marca además una nueva etapa en la exploración espacial, donde gigantes tecnológicos y multimillonarios del sector aeroespacial cumplen un papel cada vez más decisivo en el desarrollo de infraestructura y transporte fuera de la Tierra.