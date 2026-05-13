Escándalo en Salta: detuvieron a un estudiante acusado de crear imágenes íntimas con IA de sus compañeras

Un grave caso de violencia digital sacude a la Universidad Nacional de Salta luego de que once estudiantes de la Facultad de Humanidades denunciaran que un compañero utilizó Inteligencia Artificial para generar imágenes íntimas falsas a partir de fotos extraídas de sus redes sociales.

El acusado fue detenido este martes tras una investigación encabezada por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género y la División de Ciberdelitos de la Policía salteña.

Las jóvenes, de entre 18 y 23 años, comenzaron a enterarse de la situación entre fines de marzo y comienzos de abril. Según la denuncia, el sospechoso habría tomado imágenes reales publicadas por las víctimas en redes sociales para luego manipularlas digitalmente y simular desnudez explícita mediante herramientas de inteligencia artificial.

El contenido fue subido posteriormente a una plataforma para adultos, donde los investigadores detectaron al menos 43 imágenes alteradas.

La causa generó una fuerte conmoción dentro de la comunidad universitaria, ya que entre las damnificadas también figura la decana de la Facultad de Humanidades, quien acompañó las denuncias realizadas por las estudiantes.

A partir de las pericias informáticas, los especialistas lograron reconstruir rastros digitales que permitieron identificar al presunto responsable del hecho.

Con esos elementos, la fiscal Verónica Simesen de Bielke ordenó un allanamiento en la vivienda del acusado, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y otro material considerado relevante para la investigación. Tras el operativo, el estudiante quedó detenido e imputado.

La causa se tramita bajo los alcances de la llamada Ley Olimpia, la normativa nacional que incorporó la violencia digital dentro del marco legal de protección contra la violencia de género.

La legislación contempla sanciones para quienes difundan, publiquen o compartan contenido íntimo sin consentimiento, incluso cuando ese material haya sido generado o manipulado digitalmente.

El caso volvió a poner en debate el impacto del uso indebido de herramientas de Inteligencia Artificial y los riesgos vinculados a la creación de imágenes falsas con contenido sexual, una problemática que crece a nivel mundial y que ya encendió alarmas en ámbitos educativos, judiciales y tecnológicos.