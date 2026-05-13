El tesoro escondido de la Patagonia: el pueblo argentino que vive junto al segundo lago más grande de Sudamérica

En el extremo sur del país, entre montañas, chacras y aguas turquesas, existe un rincón de la Patagonia que cada vez despierta más interés entre quienes buscan naturaleza, tranquilidad y paisajes diferentes. Se trata de Los Antiguos, una pequeña localidad santacruceña ubicada a orillas del imponente Lago Buenos Aires, considerado el segundo lago más grande de Sudamérica.

El pueblo está situado en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, a pocos kilómetros de la frontera con Chile y rodeado por algunos de los paisajes más impactantes de la cordillera patagónica. Sus calles arboladas, el aire puro y el contraste entre las montañas nevadas y las chacras productivas lo convierten en un destino distinto dentro del mapa turístico argentino.

Uno de los aspectos que más sorprende a quienes visitan la zona es su microclima. A diferencia de otras localidades patagónicas, Los Antiguos presenta temperaturas más templadas y condiciones ideales para el cultivo de frutas finas.

El gigante turquesa de la Patagonia

El gran protagonista del lugar es el Lago Buenos Aires, conocido del lado chileno como Lago General Carrera. Con una superficie cercana a los 1850 kilómetros cuadrados y profundidades que alcanzan los 590 metros, este enorme espejo de agua se ubica entre los más importantes del continente.

Sus aguas cristalinas y de tonos turquesa generan una postal única que combina montañas, nieve y naturaleza salvaje, en una región todavía alejada del turismo masivo.

La capital argentina de la cereza

Además de su belleza natural, Los Antiguos logró posicionarse a nivel nacional por su producción de cerezas. Gracias al clima seco y a la amplitud térmica, la localidad se convirtió en uno de los principales polos productores del país y fue declarada Capital Nacional de la Cereza.

Durante el verano, muchas chacras reciben visitantes que recorren las plantaciones y prueban productos regionales elaborados artesanalmente, como mermeladas, dulces, licores y frutas frescas.

Naturaleza, senderos y miradores

La localidad también ofrece múltiples actividades para quienes disfrutan del turismo al aire libre. Uno de los puntos más conocidos es la Avenida 11 de Julio, famosa por sus jardines y las vistas panorámicas hacia el lago y la cordillera.

Entre los sitios más visitados aparecen los miradores Uendeunk y Jeinimeni, la Reserva Urbana Laguna de los Juncos y el área La Ascensión, dentro del Parque Nacional Patagonia.

Además, la cercanía con Chile Chico permite cruzar fácilmente hacia territorio chileno y ampliar el recorrido por la región. Lejos de los grandes centros turísticos y rodeado de paisajes imponentes, Los Antiguos se consolida como uno de los secretos mejor guardados de la Patagonia argentina.