Trump llegó a China para una cumbre clave con Xi en medio de la crisis con Irán y la pelea comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este miércoles a Beijing para mantener una esperada cumbre con el mandatario chino, Xi Jinping, en un escenario internacional atravesado por la guerra contra Irán, las tensiones comerciales y la disputa estratégica sobre Taiwán.

Antes de partir desde Washington, Trump adelantó que mantendrá una “larga conversación” con Xi y aseguró que uno de sus principales objetivos será reclamar una mayor apertura del mercado chino para las empresas estadounidenses.

La visita marca el regreso de un presidente estadounidense a China después de casi una década y representa uno de los movimientos diplomáticos más importantes del año para las dos principales potencias económicas del planeta.

Irán y el estrecho de Ormuz, en el centro de la escena

Uno de los temas que domina la agenda internacional es la guerra iniciada el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que alteró el equilibrio geopolítico global y disparó tensiones energéticas tras el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

Trump reconoció antes del viaje que el tema estará presente en las conversaciones con Xi, aunque luego relativizó su peso dentro de la agenda bilateral.

“No creo que necesitemos ayuda con Irán”, sostuvo el mandatario republicano, aunque destacó que el líder chino fue “relativamente bueno” respecto a la crisis en Medio Oriente.

China mantiene una estrecha relación política y económica con Irán y depende en gran medida del comercio energético que atraviesa el estrecho de Ormuz, clave para el transporte marítimo de petróleo y mercancías.

En paralelo, el canciller chino Wang Yi pidió a Pakistán intensificar los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán para intentar descomprimir la escalada regional.

Comercio, inteligencia artificial y tierras raras

Además de la crisis internacional, Trump y Xi discutirán asuntos vinculados al comercio bilateral y la competencia tecnológica entre ambas potencias.

Entre los puntos más sensibles aparecen las restricciones chinas sobre las exportaciones de tierras raras, la disputa por el liderazgo en inteligencia artificial y la continuidad de la tregua arancelaria acordada durante la última reunión entre ambos líderes en Corea del Sur.

La prensa estatal china confirmó que ya comenzaron nuevas negociaciones comerciales entre Beijing y Washington, aunque evitó brindar precisiones sobre el contenido de las conversaciones.

Trump llegó acompañado por una poderosa delegación empresarial integrada por figuras de peso del sector tecnológico e industrial estadounidense.

Entre ellos se encuentran Elon Musk, director ejecutivo de Tesla; Tim Cook, titular de Apple; y Jensen Huang, referente de Nvidia.

Taiwán, otro foco de tensión

Otro de los puntos delicados de la cumbre será la situación de Taiwán, isla que China considera parte de su territorio y cuya soberanía es motivo permanente de tensión con Estados Unidos.

Trump confirmó que abordará con Xi las ventas de armas estadounidenses al gobierno taiwanés y aseguró que confía en que su relación personal con el líder chino ayudará a evitar una escalada militar.

“Creo que estaremos bien. Tengo una muy buena relación con el presidente Xi”, declaró el mandatario republicano.

La reunión se desarrolla además en un momento complejo para ambas economías. Mientras Trump enfrenta un escenario de inflación creciente y caída de popularidad en Estados Unidos, el gobierno chino busca reactivar el consumo interno y contener la prolongada crisis inmobiliaria que golpea a su economía.

La cumbre entre ambos líderes será observada de cerca por los mercados internacionales y podría definir buena parte del rumbo económico y geopolítico de los próximos meses.