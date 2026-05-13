Santa Fe cruzó al Gobierno por el recorte en Salud: “Las consecuencias ya se sienten”

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, cuestionó con dureza el recorte aplicado por el Gobierno nacional en el área sanitaria y advirtió que la reducción presupuestaria ya comenzó a impactar en distintos sectores del sistema público de salud.

Según explicó la funcionaria provincial, el ajuste dispuesto por Nación alcanza los 63.000 millones de pesos y afecta programas e insumos considerados esenciales.

Además, Ciancio criticó la forma en que se comunicaron las medidas y señaló que las provincias no fueron consultadas previamente.

“Nos enteramos por el Boletín Oficial y por redes sociales, sin debate ni explicaciones. Son decisiones que afectan temas extremadamente sensibles”, sostuvo.

Producción pública de medicamentos y defensa del sistema sanitario

Frente al escenario de recorte nacional, la provincia apuesta a fortalecer la producción pública de medicamentos y reforzar la capacidad de abastecimiento interno.

Las declaraciones de la ministra se dieron durante una recorrida por el Laboratorio Industrial Farmacéutico, donde este martes quedó inaugurado un nuevo depósito construido con una inversión superior a los 228 millones de pesos.

En ese contexto, Ciancio defendió el rol del Estado provincial para sostener el acceso a medicamentos frente a la retirada de programas nacionales.

“Mientras Nación aplica la motosierra, Santa Fe refuerza su capacidad para garantizar medicamentos”, afirmó.

La funcionaria también hizo referencia al impacto generado por la paralización del programa Remediar, que históricamente distribuía medicamentos esenciales en centros de salud de todo el país.

Según explicó, el problema no solo afectó la provisión de insumos, sino también la compra de producción elaborada en Santa Fe.

“Tuvimos un doble daño: se retiró el programa y además dejaron de comprar. Por eso estamos aumentando la producción para garantizar el abastecimiento interno y colaborar incluso con otras provincias”, remarcó.

“La salud sigue siendo prioridad”

Pese al complejo panorama financiero, la ministra aseguró que la provincia trabaja para amortiguar el impacto del ajuste nacional y evitar que las consecuencias recaigan directamente sobre los pacientes.

“El recorte es muy fuerte, pero estamos haciendo todo lo posible para que los santafesinos no lo sufran en su totalidad. La salud sigue siendo una prioridad”, concluyó.

Las declaraciones se suman a otros cuestionamientos realizados por distintas provincias frente a la reducción de fondos nacionales en áreas sensibles como salud, educación e infraestructura, en medio del ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei.