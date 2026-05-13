Rusia lanzó uno de los mayores ataques de la guerra: más de 800 drones golpearon Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a escalar este miércoles con un masivo ataque aéreo ruso que incluyó el lanzamiento de al menos 800 drones sobre distintas regiones ucranianas, en una ofensiva que dejó al menos seis muertos y decenas de heridos.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky calificó el bombardeo como uno de los ataques más grandes y prolongados desde el inicio de la invasión rusa hace más de cuatro años.

Según informó el mandatario, la ofensiva comenzó durante la mañana y se extendió durante varias horas sobre unas 20 regiones del país, incluyendo la capital Kiev, la ciudad occidental de Lviv y el puerto estratégico de Odesa, ubicado sobre el mar Negro.

“Nuestros soldados están defendiendo Ucrania, pero el objetivo evidente de Rusia es sobrecargar las defensas aéreas”, expresó Zelensky a través de Telegram mientras el ataque continuaba durante la tarde.

El presidente ucraniano advirtió además que, tras la ola de drones, podrían registrarse nuevos ataques con misiles balísticos y de crucero.

Explosiones en Kiev y víctimas en varias regiones

Durante el operativo se escucharon explosiones en distintos puntos de Kiev mientras los sistemas antiaéreos intentaban interceptar los drones que sobrevolaban la capital.

Las autoridades locales informaron que restos de drones cayeron en una zona abierta del distrito de Obolonskyi, aunque en ese sector no se registraron víctimas fatales.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó que equipos de emergencia fueron desplegados rápidamente en distintos puntos afectados por los impactos y explosiones.

Uno de los episodios más graves ocurrió en la región de Rivne, al oeste del país, donde al menos tres personas murieron como consecuencia de ataques con drones, según informó el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Koval.

Además de los fallecidos, decenas de personas resultaron heridas, entre ellas menores de edad, en diferentes ciudades alcanzadas por el bombardeo.

Una nueva escalada en la guerra

El ataque marca una nueva escalada en el conflicto y refleja la creciente utilización de drones como herramienta central dentro de la estrategia militar rusa.

Desde hace meses, Moscú intensificó el uso de ataques masivos y coordinados con vehículos no tripulados para intentar desgastar las defensas aéreas ucranianas y afectar infraestructura crítica.

La ofensiva también se produjo en un contexto internacional cada vez más tenso, con nuevos debates en Occidente sobre el envío de armamento adicional a Ucrania y el temor a una ampliación regional del conflicto.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas continúan reclamando más sistemas de defensa aérea a sus aliados europeos y a Estados Unidos para enfrentar una campaña de bombardeos que se intensifica semana tras semana.