Santa Fe acusó al Gobierno de aplicar un “retiro brutal” en Salud y alertó por el aumento de pacientes en hospitales públicos

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, volvió a cuestionar con dureza al gobierno de Javier Milei por el nuevo recorte de fondos nacionales destinados al sistema sanitario y advirtió que las consecuencias ya impactan sobre tratamientos sensibles y la atención en hospitales públicos.

La funcionaria provincial señaló que el ajuste dispuesto por Nación ronda los 63 mil millones de pesos y afecta áreas críticas vinculadas a medicamentos, vacunas, insumos hospitalarios y tratamientos de alta complejidad.

“Es horrible porque son todos temas muy sensibles”, afirmó Ciancio al referirse al impacto sobre pacientes oncológicos y personas que requieren trasplantes.

Además, aseguró que la provincia está haciendo un esfuerzo para contener el impacto de las medidas nacionales.

“Estamos trabajando fuertemente para que este retiro tan brutal no afecte tanto a nuestros vecinos”, sostuvo.

Críticas por la falta de diálogo con Nación

La ministra también apuntó contra la forma en que el Gobierno nacional comunica las decisiones vinculadas al área sanitaria y cuestionó la ausencia de debate con las provincias.

Según explicó, las autoridades santafesinas se enteraron de las nuevas medidas a través de redes sociales y posteriormente debieron revisar el Boletín Oficial para conocer los detalles.

“Ya no hay debate”, lamentó la funcionaria al referirse al funcionamiento del Consejo Federal de Salud (COFESA), espacio que reúne a los ministros sanitarios de todo el país.

Ciancio aseguró que el organismo perdió capacidad de discusión y criticó la falta de instancias de diálogo sobre políticas públicas sensibles, como la Ley de Salud Mental.

Crece la presión sobre la salud pública

Otro de los puntos que encendió la alarma en Santa Fe es el crecimiento sostenido de la demanda en hospitales públicos, incluso de personas que cuentan con obra social.

La ministra explicó que actualmente el 70% de las consultas corresponden a pacientes sin cobertura médica, mientras que el 30% restante pertenece a personas con obra social que igualmente recurren al sistema público.

Según detalló, algunos servicios duplicaron la cantidad de prestaciones durante los últimos meses.

En ese escenario, mencionó especialmente el caso del PAMI, donde muchos afiliados terminan recurriendo a hospitales públicos por las dificultades para afrontar el costo de medicamentos y tratamientos.

“Vemos colas en los hospitales públicos y eso nos preocupa muchísimo”, reconoció.

Las declaraciones de Ciancio se suman a una creciente tensión entre distintas provincias y la Casa Rosada por el ajuste nacional en áreas sensibles como salud, educación y asistencia social, en medio del programa de recorte del gasto impulsado por el Gobierno libertario.