Pullaro y Llaryora volvieron a presionar por el fin de las retenciones en la apertura de TodoLáctea 2026

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este martes junto a su par de Córdoba, Martín Llaryora, de la apertura de TodoLáctea 2026, una de las exposiciones más importantes del sector lechero argentino que se desarrolla en la Sociedad Rural de San Francisco.

La muestra, organizada por el Grupo TodoAgro bajo el lema “Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente”, reúne más de 200 stands comerciales vinculados a la producción primaria y la industria láctea. Santa Fe participa con un espacio institucional y 24 empresas expositoras.

Durante el acto inaugural, Pullaro y Llaryora aprovecharon el escenario para reforzar el posicionamiento conjunto de la Región Centro y volver a reclamar al Gobierno nacional la eliminación de las retenciones al campo.

“El campo sostiene gran parte de la economía”

En su discurso, Pullaro defendió el modelo productivo de las provincias del centro del país y aseguró que existe “otro camino” para el desarrollo argentino basado en el trabajo y la producción.

“Hay una forma de sacar adelante a la Argentina que no son las dádivas ni el populismo, sino el esfuerzo de nuestros productores, que invierten y apuestan al país”, sostuvo el mandatario santafesino.

Además, destacó la articulación entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y definió a la Región Centro como “la zona más productiva de la Argentina”.

Pullaro remarcó también el peso de la actividad agroindustrial y recordó que las tres provincias conforman “la cuenca lechera más importante de América Latina”.

“El desarrollo argentino tiene que estar ligado a la producción y a la defensa de la industria nacional”, afirmó.

Reclamo al Gobierno nacional

Uno de los ejes centrales de la jornada volvió a ser el reclamo por las retenciones agropecuarias y la falta de obras de infraestructura.

“Sáquenle el pie de encima al campo y terminen con las retenciones”, lanzó Pullaro frente a productores, empresarios y funcionarios presentes en la exposición.

El gobernador santafesino también pidió que los recursos generados por el sector agropecuario regresen a las provincias a través de inversiones en rutas, energía e infraestructura productiva.

“Arreglen las rutas nacionales y apuesten al desarrollo energético para que nuestra industria tenga más potencia y pueda generar más empleo”, reclamó.

Por su parte, Llaryora coincidió en la necesidad de modificar el esquema impositivo que afecta al agro y aseguró que las retenciones reducen competitividad y frenan el crecimiento del interior productivo.

“Defender la producción es defender el trabajo”, sostuvo el gobernador cordobés, quien además definió a la Región Centro como “una voz constructiva del interior argentino”.

La presencia conjunta de Pullaro y Llaryora volvió a reflejar el acercamiento político entre ambos mandatarios y la intención de consolidar una agenda común basada en producción, infraestructura y reclamos fiscales frente al Gobierno nacional.