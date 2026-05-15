Milei celebró la baja de la inflación, pero advirtió que “la lucha no está terminada”

La inflación de abril fue de 2,6% y cortó una racha de diez meses de aceleración

Javier Milei afirmó que el objetivo del Gobierno sigue siendo alcanzar inflación cero

Luis Caputo sostuvo que el IPC mostró la menor variación para un abril desde 2017, excluyendo la pandemia

El Gobierno atribuyó la suba inflacionaria de 2025 a tensiones políticas y financieras

Transporte y Educación encabezaron los aumentos del mes, mientras Alimentos mostró una fuerte desaceleración

Economistas privados advirtieron que la inflación continúa en niveles elevados pese a la mejora reciente

El Gobierno nacional encontró en el dato de inflación de abril un motivo para recuperar iniciativa política y reforzar el discurso económico que sostiene desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. El Índice de Precios al Consumidor difundido por el Indec marcó una suba de 2,6%, por debajo del 3,4% registrado en marzo, y puso fin a una secuencia de diez meses consecutivos de aceleración inflacionaria.

El presidente celebró el resultado, aunque evitó presentar el dato como una victoria definitiva. Desde una entrevista televisiva en un canal de streaming, Milei sostuvo que el único objetivo aceptable para su administración es alcanzar inflación cero y aseguró que cualquier otro número sigue siendo motivo de preocupación. “Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada”, remarcó el mandatario, quien volvió a describir el fenómeno inflacionario como uno de los principales enemigos económicos y sociales del país.

En la misma línea, el jefe de Estado defendió el rumbo del programa económico y atribuyó la suba inflacionaria registrada durante la segunda mitad de 2025 a factores políticos y financieros vinculados, según dijo, a intentos de desestabilización sobre el esquema fiscal y monetario. Milei apuntó especialmente contra sectores de la oposición y contra decisiones impulsadas desde el Congreso que, a su criterio, buscaron erosionar el equilibrio fiscal que el Ejecutivo considera central para sostener la desaceleración de precios.

El Presidente también hizo referencia al impacto que tuvo la incertidumbre electoral sobre la demanda de pesos y sobre los activos argentinos. Según explicó, la caída en la confianza sobre la moneda derivó en una fuerte presión cambiaria y en un salto de precios relativos. En ese contexto, aseguró que el mercado comenzó a mostrar señales de recomposición y destacó la baja de tasas de interés y la estabilización del dólar como indicadores de recuperación de la demanda de dinero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó el mensaje oficial desde sus redes sociales. Allí sostuvo que el IPC de abril fue el más bajo de los últimos cinco meses y destacó que la inflación núcleo registró la menor variación desde octubre del año pasado. El titular del Palacio de Hacienda también señaló que, excluyendo el contexto excepcional de la pandemia en 2020, se trató del abril con menor inflación desde el inicio de la serie estadística actual del Indec en 2017.

Dentro del equipo económico creen que los factores que presionaron sobre los precios durante los últimos meses comenzaron a disiparse. Entre ellos mencionan la suba de la carne, el impacto estacional de la educación en marzo y el aumento de combustibles derivado del conflicto en Medio Oriente. En el oficialismo proyectan que, si esas variables continúan moderándose, la inflación mensual podría acercarse nuevamente al 1% hacia los próximos meses.

El informe oficial mostró además diferencias importantes entre los distintos rubros. Transporte fue la división con mayor incremento mensual, con una suba de 4,4% impulsada por combustibles, mientras que Educación avanzó 4,2%. En contraste, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación de apenas 1,5%, uno de los niveles más bajos del relevamiento.

Los precios regulados encabezaron los aumentos con un avance de 4,7%, principalmente por ajustes tarifarios y costos vinculados al transporte y la electricidad. En paralelo, la inflación núcleo se ubicó en 2,3%, motorizada por alquileres, servicios para la vivienda y gastos gastronómicos.

A nivel regional también aparecieron diferencias en la composición de la inflación. En el Gran Buenos Aires, el rubro vivienda explicó buena parte de la suba mensual por el impacto de tarifas y alquileres, mientras que en el norte del país el principal motor volvió a ser alimentos y bebidas.

Desde el sector privado, algunos economistas señalaron que el dato confirma un proceso de estabilización, aunque todavía lejos de una inflación plenamente controlada. Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, sostuvo que la dinámica reciente muestra un “nuevo régimen inflacionario” en torno al 2,5% mensual promedio durante el último año y medio. Según explicó, uno de los factores clave para la desaceleración de abril fue el menor aumento en el precio de la carne, que incluso registró caídas en algunas regiones del país.

La administración libertaria interpreta el resultado como una señal favorable en medio de un escenario político y económico todavía marcado por tensiones. Sin embargo, en la Casa Rosada saben que la verdadera prueba seguirá siendo sostener la desaceleración durante los próximos meses sin afectar el nivel de actividad ni profundizar el deterioro del consumo.