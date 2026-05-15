Las ciudades salieron a disputar el ajuste y le marcaron límites al poder central

Más de 300 intendentes participaron de una cumbre federal en Rosario para reclamar fondos retenidos por Nación

El encuentro reunió a dirigentes de distintos espacios políticos y contó con respaldo de gobernadores

El eje central del reclamo fue la concentración de recursos en el Estado nacional

Los municipios cuestionaron la falta de financiamiento para transporte, discapacidad y educación

El impuesto a los combustibles se convirtió en uno de los principales focos de disputa entre Nación y provincias

Los intendentes buscarán impulsar proyectos en el Congreso para modificar el esquema de distribución de fondos

La postal política que dejó Rosario tuvo un dato imposible de ignorar: más de 300 intendentes de distintos signos partidarios decidieron sentarse en la misma mesa para cuestionar el esquema económico del Gobierno nacional. Lo hicieron bajo una consigna que atravesó toda la cumbre: el ajuste fiscal impulsado desde la Casa Rosada está trasladando cada vez más costos a provincias y municipios, mientras los recursos permanecen concentrados en el Estado nacional.

La reunión, organizada por el Consejo Federal de Intendentes, funcionó como algo más que un encuentro administrativo. En medio de la tensión creciente entre Nación y gobernadores, los jefes comunales buscaron construir volumen político propio y enviar un mensaje coordinado al Congreso y al Ejecutivo. La presencia de mandatarios provinciales como Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Alfredo Cornejo y Juan Pablo Valdés terminó de darle peso institucional a una convocatoria que tuvo como anfitrión al intendente rosarino Pablo Javkin.

Lejos de presentarse como un bloque opositor tradicional, los intendentes intentaron instalar otra discusión: quién sostiene hoy el funcionamiento cotidiano del país mientras la Nación prioriza el orden de las cuentas públicas. El planteo apuntó directamente a la distribución de fondos vinculados al transporte urbano, la asistencia social, la discapacidad y la educación, áreas donde las administraciones locales aseguran estar absorbiendo responsabilidades que antes financiaba el Estado nacional.

En ese contexto, el concepto de federalismo apareció como el núcleo político del encuentro. Los intendentes sostuvieron que existe una contradicción entre el discurso oficial sobre austeridad y la realidad financiera que enfrentan municipios y provincias. Según expresaron, mientras las ciudades deben responder a demandas inmediatas de servicios y contención social, los recursos tributarios permanecen bajo control del poder central.

La discusión tomó especial fuerza alrededor del impuesto a los combustibles. Los dirigentes municipales advirtieron que la recaudación de ese tributo creció por encima de la inflación durante el primer tramo del año, pero señalaron que gran parte de esos fondos no retorna a las comunidades en obras viales ni en subsidios al transporte público. Para los intendentes, el problema ya no es únicamente económico: entienden que se está consolidando un modelo donde los municipios afrontan más obligaciones con menos herramientas financieras.

La cumbre también sirvió para ordenar una agenda legislativa común. Los jefes comunales impulsan proyectos para que una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles llegue directamente a municipios y provincias. Además, reclaman la liberación de fondos nacionales acumulados y cambios tributarios que alivien los costos operativos de las administraciones locales.

Detrás del reclamo apareció otra preocupación: el deterioro de los servicios urbanos en medio de la caída de recursos. Transporte más caro, infraestructura paralizada y mayor presión sobre los sistemas de salud y asistencia social forman parte de un escenario que los intendentes describen como cada vez más difícil de sostener. En privado, varios de ellos admiten que la situación financiera comienza a tensionar incluso a municipios históricamente ordenados.

Javkin fue uno de los dirigentes que expresó con mayor claridad ese malestar. El intendente rosarino cuestionó que las ciudades sigan recibiendo nuevas obligaciones mientras el esquema de coparticipación continúa sin contemplarlas de manera directa. Su planteo apuntó a un debate estructural: el peso creciente de las áreas metropolitanas dentro de la economía argentina y la falta de recursos acordes a esa centralidad.

El documento consensuado evitó el tono partidario y buscó instalar una idea distinta: las ciudades no piden rescates financieros, sino recuperar fondos que consideran propios. Los intendentes reivindicaron además sus procesos de ajuste, digitalización y control del gasto, en un intento de responder anticipadamente a las críticas del oficialismo nacional sobre el manejo de las cuentas públicas.

Con la economía todavía atravesada por restricciones fiscales y caída de actividad en distintos sectores, la reunión de Rosario dejó una señal política relevante. Gobernadores e intendentes comenzaron a mostrar que el respaldo al equilibrio fiscal no necesariamente implica aceptar sin cuestionamientos la concentración de recursos en la Nación. Y que, detrás de la discusión técnica sobre partidas presupuestarias, empieza a emerger otra pelea más profunda: quién paga el costo real del ajuste en la Argentina.