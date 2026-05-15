La Cybertruck, la política y el límite entre el derecho individual y la provocación social

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay una deformación peligrosa en buena parte de la discusión pública argentina: la idea de que todo político que exhibe un bien costoso es automáticamente un delincuente. Como si la riqueza, por sí sola, fuera prueba suficiente de corrupción. Como si comprarse un auto caro fuese un pecado. Como si trabajar, ganar dinero legítimamente y darse un gusto estuviera prohibido para quien decide entrar en política.

Eso es exactamente lo que quedó expuesto con el caso de Manuel Quintar y su Tesla Cybertruck estacionada en el Congreso. La imagen explotó en redes sociales y generó una catarata de críticas, acusaciones y comentarios cargados de resentimiento social. Algunos cuestionaron la ostentación. Otros directamente insinuaron corrupción. Y ahí aparece el primer punto que debería quedar clarísimo: si un funcionario puede demostrar el origen lícito de sus fondos, no existe delito alguno.

Ninguno.

Porque el problema nunca fue que alguien tenga plata. El problema es cuando no puede explicar de dónde salió. La Argentina tiene demasiados antecedentes de políticos que llegaron al Estado con una mano atrás y otra adelante y terminaron rodeados de mansiones, hoteles, bolsos, cuentas offshore, testaferros y patrimonios imposibles de justificar. Ese es el verdadero escándalo argentino. No un vehículo importado declarado, registrado y comprado —según afirma el diputado— con ingresos provenientes de una actividad privada previa a su ingreso a la función pública.

Y en esto hay que ser intelectualmente honestos, aunque moleste.

Si Quintar efectivamente puede acreditar que trabajó en el sector privado y que ganó muy buena plata, que le generaron ingresos compatibles con la operación, o que, simplemente, proviene de una familia adinerada, y que el vehículo será incorporado a su declaración jurada, la discusión penal se termina antes de empezar. Porque en un Estado de Derecho las sospechas no reemplazan pruebas. Y porque la lógica de “si tiene algo caro, seguro robó” es exactamente la misma deformación populista que durante años destruyó la cultura del mérito y del esfuerzo.

Ahora bien. Que algo sea legal no significa necesariamente que sea políticamente inteligente. Y ahí empieza otra discusión completamente distinta.

Porque una cosa es el derecho individual de cualquier ciudadano —incluido un diputado— a gastar su dinero como quiera. Y otra muy diferente es la oportunidad política de exhibir un vehículo de casi 200 mil dólares en un país donde millones de personas hacen malabares para llegar a fin de mes.

Ese es el verdadero debate.

No si puede comprárselo. Claro que puede.

La pregunta es si corresponde hacerlo de esa manera en este contexto social.

Porque la política no vive aislada de la realidad. Y mucho menos en la Argentina actual, donde el ajuste económico golpea fuerte sobre jubilados, trabajadores informales, clase media y sectores productivos. Hay familias que dejaron de consumir carne, comerciantes que no llegan a cubrir costos, profesionales que trabajan más para ganar menos y jubilados que directamente quedaron atrapados en una economía de supervivencia. En ese escenario, la imagen de un diputado llegando al Congreso con una vehículo futurista valuado en cifras astronómicas inevitablemente genera ruido.

Y ese ruido no necesariamente nace de la envidia, como algunos intentan simplificar.

Nace también de una desconexión emocional entre parte de la dirigencia y la sociedad.

La política debería entender que no todo lo legal es necesariamente prudente. Hay gestos que, aunque legítimos, pueden transformarse en una provocación involuntaria frente a una ciudadanía agotada. Sobre todo cuando el propio oficialismo construyó buena parte de su narrativa alrededor de la austeridad, el sacrificio y la necesidad de atravesar un ajuste doloroso para estabilizar la economía.

Ahí aparece la contradicción.

Porque mientras se le pide paciencia a la sociedad, cualquier símbolo de lujo extremo dentro de la dirigencia se convierte automáticamente en un mensaje político. Y los mensajes políticos no se controlan únicamente con explicaciones racionales.

Quintar intentó defenderse reivindicando la cultura del trabajo. Y, en parte, tiene razón. La Argentina necesita recuperar la idea de que progresar no es un delito. Que ganar dinero honestamente no debería ser motivo de vergüenza. Que el éxito económico lícito no convierte automáticamente a nadie en sospechoso. Esa batalla cultural existe y es real.

Pero también existe otra realidad: los políticos no son ciudadanos comunes en términos simbólicos. Les guste o no, representan algo más que su patrimonio personal. Cada gesto público tiene lectura política. Cada exhibición tiene impacto social. Cada imagen comunica.

Y cuando un dirigente decide mostrar un bien de lujo en medio de una sociedad que vive las crisis económicas como un mal endémico, tiene que saber que la discusión ya no será únicamente patrimonial, sino también ética, política y hasta emocional.

Además, hay otro problema que la dirigencia argentina nunca termina de comprender: la sociedad perdió confianza. Durante décadas vio desfilar funcionarios enriquecidos de manera inexplicable. Por eso hoy muchos reaccionan automáticamente con sospecha ante cualquier signo de opulencia. Es injusto generalizar, sí. Pero también es consecuencia directa de una clase política que destruyó su propia credibilidad.

Por eso el desafío para quienes llegan desde espacios que prometen algo distinto es enorme. No alcanza con ser legalmente correctos. También tienen que administrar la percepción pública con inteligencia. Porque la política no se mueve solamente en el terreno de la ley; también se mueve en el terreno de los símbolos.

Y los símbolos, en una Argentina empobrecida, pesan demasiado.