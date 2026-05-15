Crisis en el Real Madrid

La victoria del Real Madrid por 2-0 frente a Real Oviedo no alcanzó para traer calma al Santiago Bernabéu. En medio de un clima cada vez más tenso alrededor del equipo, Kylian Mbappé protagonizó un fuerte cruce mediático con el entrenador Álvaro Arbeloa y volvió a encender las alarmas dentro del club español.

El delantero francés ingresó en el segundo tiempo y, una vez terminado el partido, dejó declaraciones que rápidamente hicieron explotar la interna del Merengue.

La frase de Mbappé que sacudió al Real Madrid

Consultado sobre su suplencia, el atacante lanzó un comentario que generó enorme repercusión en España.

“Para el entrenador soy el cuarto delantero del equipo”, aseguró Mbappé en la zona mixta, haciendo referencia a que quedó detrás de Vinicius Jr., Gonzalo y Franco Mastantuono en la consideración ofensiva.

A pesar de la contundencia de sus palabras, el francés intentó bajarle tensión al conflicto y aclaró que no tiene problemas personales con Arbeloa.

“Hay que respetar la filosofía del entrenador. Yo tengo que trabajar mejor para jugar”, sostuvo el ex PSG.

La respuesta de Arbeloa no tardó en llegar

En conferencia de prensa, Álvaro Arbeloa salió rápidamente al cruce de las declaraciones del delantero y negó rotundamente haberle dicho que era el “cuarto atacante” del plantel.

“Ya me gustaría tener cuatro delanteros de ese nivel. Nunca le dije algo así”, respondió el técnico con ironía.

Además, explicó que la decisión de dejarlo en el banco tuvo relación con cuestiones físicas y el desgaste acumulado por la intensa seguidilla de partidos.

“Hace apenas unos días ni siquiera podía sentarse en el banco. No íbamos a correr riesgos innecesarios”, afirmó.

Sin embargo, el entrenador dejó una frase final que dejó en evidencia la tensión que atraviesa el vestuario madridista: “Soy el entrenador y el que decide quién juega”.

El episodio volvió a poner bajo la lupa el delicado presente del Real Madrid, que pese a los resultados positivos sigue mostrando señales de conflicto interno y un ambiente cada vez más caliente en el Bernabéu