Ortigoza terminó a las piñas en un boliche

Néstor Ortigoza volvió a quedar envuelto en un escándalo luego de protagonizar una violenta pelea dentro de un boliche bailable. El exfutbolista de San Lorenzo fue retirado del lugar en medio de forcejeos, empujones y una situación de máxima tensión que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las imágenes del episodio muestran al exmediocampista discutiendo y enfrentándose físicamente con varias personas, mientras personal de seguridad intentaba contenerlo dentro del local nocturno.

El hecho habría ocurrido en la discoteca Tropitango Bailable y, según trascendió en programas televisivos, el conflicto se desató luego de un presunto episodio de violencia contra Rocío Oliva, pareja actual de Ortigoza y exnovia de Diego Maradona.

De acuerdo con el relato difundido por la periodista Débora D’Amato, Oliva aseguró que integrantes de seguridad del lugar la habrían tomado del cuello durante un altercado.

“La agarraron del cuello al punto de sentir que se quedaba sin aire”, detallaron sobre el episodio.

Frente a esa situación, Ortigoza habría reaccionado para defenderla, desencadenando una fuerte pelea en plena pista del boliche. La tensión escaló rápidamente y fueron necesarias varias personas para reducir al exjugador y retirarlo del establecimiento.

El conflicto podría derivar ahora en acciones judiciales cruzadas. Mientras desde el boliche analizan denunciar a Ortigoza por los disturbios ocurridos durante la madrugada, la abogada Ana Rosenfeld confirmó que Rocío Oliva evalúa iniciar acciones legales por la presunta agresión sufrida dentro del local.

El episodio vuelve a colocar al exfutbolista en el centro de la polémica, especialmente luego de los conflictos judiciales que atravesó durante el último tiempo tras denuncias vinculadas a violencia de género