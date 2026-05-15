Científicos advierten a la FIFA por el calor extremo

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá todavía no comenzó, pero ya enfrenta una advertencia que va mucho más allá del fútbol. Un grupo internacional de científicos alertó a la FIFA sobre el fuerte impacto que podrían tener las altas temperaturas y la humedad extrema durante el torneo, tanto para los jugadores como para los hinchas.

La preocupación gira en torno al índice WBGT, una medición que combina temperatura, humedad y radiación solar para calcular el riesgo térmico real al que se expone una persona durante la actividad física. Según la red científica World Weather Attribution (WWA), cerca de 26 partidos del Mundial podrían disputarse bajo condiciones consideradas peligrosas para la salud.

Los especialistas explicaron que, cuando el WBGT supera los 28°C, incluso los deportistas de élite comienzan a tener dificultades para regular la temperatura corporal. En términos prácticos, esto equivale a jornadas con sensaciones térmicas cercanas a los 38°C en ambientes secos.

“La investigación demuestra que el cambio climático ya afecta seriamente la viabilidad de organizar Mundiales en verano en el hemisferio norte”, sostuvo Friederike Otto, investigadora del Imperial College de Londres y una de las referentes del informe.

Las ciudades que generan mayor preocupación son Miami, Kansas City y Nueva Jersey, especialmente en partidos programados durante el día y en estadios abiertos. Aunque algunos recintos cuentan con sistemas de climatización, el informe remarca que miles de fanáticos permanecerán durante horas en exteriores, expuestos al calor extremo.

Reclamo a la FIFA por las pausas de hidratación

Actualmente, la FIFA contempla dos pausas de hidratación de tres minutos por partido, una medida que ya se utiliza en competencias internacionales. Sin embargo, los científicos consideran que el protocolo es insuficiente.

“Las pausas deberían durar al menos seis minutos para lograr una hidratación efectiva”, remarcaron los expertos, quienes además advirtieron que el riesgo de olas de calor severas se duplicó desde el Mundial de Estados Unidos 1994.

Desde la FIFA respondieron que seguirán monitoreando las condiciones climáticas en tiempo real y aseguraron que existen “protocolos de contingencia” preparados para situaciones meteorológicas extremas durante el torneo.