Irán no recibió las visas para el Mundial 2026

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, la Selección de Irán quedó envuelta en un fuerte conflicto diplomático que pone en duda su ingreso a Estados Unidos. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, confirmó este jueves que el equipo todavía no recibió las autorizaciones migratorias necesarias para disputar el torneo.

Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos

La situación se agravó en medio del conflicto bélico en Medio Oriente y ya encendió alarmas dentro de la FIFA. Desde Teherán aseguran que el problema de las visas continúa sin resolverse y reclaman garantías urgentes para poder participar de la Copa del Mundo.

“En las próximas horas tendremos una reunión clave con la FIFA. Necesitamos certezas porque el tema de los visados sigue pendiente”, expresó Taj en declaraciones difundidas por la agencia oficial Irna.

Aunque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó que Irán debe disputar sus partidos en territorio estadounidense, la logística todavía no logró destrabarse. Debido a que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, el plantel iraní debería viajar a Ankara, Turquía, para completar el proceso biométrico y de huellas dactilares exigido para ingresar a Estados Unidos.

El Grupo G, pendiente de una resolución

Irán tiene previsto instalarse en Tucson, Arizona, durante la fase de grupos del Mundial, donde enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Sin embargo, desde el gobierno iraní consideran que la situación afecta la credibilidad del torneo.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, sostuvo que la FIFA debe garantizar el ingreso “sin restricciones” de todas las selecciones clasificadas.

Mientras tanto, el combinado asiático realizó este miércoles una despedida simbólica ante sus hinchas en Teherán, aunque el viaje rumbo a Estados Unidos continúa sin confirmación oficial.