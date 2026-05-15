Valentina Zenere y Sebastián Ortega se habrían separado tras dos años de relación

En medio de fuertes rumores sobre una crisis sentimental, este jueves aseguraron en LAM (América) que Valentina Zenere y Sebastián Ortega habrían decidido ponerle fin a su relación después de casi dos años juntos.

La información fue dada por Pepe Ochoa, quien explicó que la separación se habría producido en buenos términos y estaría vinculada principalmente a las distintas prioridades laborales y personales de ambos.

“Se separaron bastante bien. Tienen proyectos diferentes, ella más instalada afuera y él acá trabajando mucho. Estaban muy desencontrados”, comentó el panelista al aire del ciclo conducido por Ángel de Brito.

La versión sobre una supuesta tercera en discordia

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando Pilar Smith aportó una versión mucho más explosiva sobre el final del romance. Según contó la periodista, Valentina Zenere habría descubierto un supuesto vínculo paralelo entre Ortega y una mujer llamada Malena Firpo.

“Aparentemente Valentina se enteró de que Sebastián veía a una vecina del country. Hace años que tendría encuentros con una chica llamada Malena Firpo”, aseguró la panelista, alimentando las versiones de infidelidad alrededor del productor.

Hasta el momento, ni Valentina Zenere ni Sebastián Ortega hicieron declaraciones públicas sobre el tema y tampoco confirmaron o desmintieron la ruptura.