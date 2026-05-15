Mauricio Macri habló por primera vez sobre su vínculo con Dolores Teuly

Mauricio Macri rompió el silencio sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Dolores Teuly, luego de que en las últimas horas trascendiera que el exmandatario habría iniciado una nueva relación tras su separación de Juliana Awada.

La información comenzó a circular este jueves y fue Ángel de Brito quien compartió el mensaje que habría recibido del propio Macri. “‘Nos estamos conociendo. Todo muy lindo. Gracias, cuidate’, dice Macri sobre su nueva novia Lola”, escribió el conductor en su cuenta de X.

Quién es Dolores Teuly

Dolores Teuly es una empresaria de 46 años que años atrás formó parte del entorno laboral del ex presidente. Según revelaron en LAM (América), ambos se habrían conocido durante la gestión de Macri en la Casa Rosada.

“Estaría saliendo con una excompañera de trabajo, una chica muy linda que trabajaba en Ceremonial y Protocolo”, comentaron Ángel de Brito y Karina Iavícoli al aire del programa.

De acuerdo con el perfil profesional de Teuly, en 2015 ocupó un cargo como asesora dentro de la Dirección General de Eventos de Presidencia.

El vínculo habría avanzado seriamente

En el ciclo también señalaron que Macri ya habría hablado sobre la relación con Juliana Awada y con sus hijos, lo que alimentó las versiones de que el vínculo tendría cierta formalidad.

“Lo que me cuentan es que él ya se lo presentó a su círculo íntimo porque la relación iba en serio”, sostuvo Iavícoli.

Por su parte, Nancy Duré había adelantado días atrás en Puro Show (eltrece) algunos detalles sobre Teuly. “Es una mujer espléndida, muy elegante y muy del estilo que siempre le gustó a Macri”, comentó la panelista.

Además, explicó que actualmente Dolores se dedica al mundo empresarial y tiene una firma vinculada a la venta de alfombras.

Hasta ahora, Mauricio Macri fue el único que hizo una referencia pública al tema, mientras que Dolores Teuly mantiene un perfil bajo y no habló sobre los rumores.