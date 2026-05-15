Sturzenegger acelera la motosierra y suma tensión con organismos clave del Estado

La avanzada del Gobierno nacional sobre organismos públicos suma un nuevo capítulo y tiene a Federico Sturzenegger como principal impulsor. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado volvió a encender la polémica tras cuestionar públicamente el rol de la ANMAT, en línea con una estrategia que apunta a profundizar el recorte estatal y reducir estructuras que considera innecesarias.

Dentro de la administración libertaria aseguran que el funcionario se siente fortalecido por el contexto político y económico, marcado por fuertes ajustes en distintas áreas del Estado. En ese escenario, busca avanzar con nuevas reformas que incluyan desde achicamientos de organismos hasta modificaciones de fondo en sistemas de control y regulación.

Las críticas del ministro a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica no son nuevas. Ya el año pasado había generado controversia al cuestionar los controles sobre medicamentos en medio de la crisis por el fentanilo contaminado, una situación que había provocado preocupación dentro del propio Ministerio de Salud.

Aquellas declaraciones también habían abierto tensiones con funcionarios sanitarios y con laboratorios nacionales, especialmente por la posibilidad de habilitar una mayor flexibilización para el ingreso de medicamentos importados. En el sector recuerdan que la propuesta de liberalizar compras externas, incluyendo productos provenientes de India, despertó fuertes resistencias.

Pero la ofensiva no se limita al área sanitaria. Otro de los focos de conflicto aparece en la Aduana, donde crece la inquietud ante la intención oficial de reformar el Código Aduanero vigente desde 1981. Los gremios advierten que una flexibilización de controles podría facilitar el ingreso de mercadería extranjera y golpear aún más a la industria nacional.

La preocupación ya llegó a la CGT. Desde la central obrera anticiparon que podrían impulsarse medidas de fuerza si prosperan los cambios promovidos por el ministro. Dirigentes sindicales sostienen que la Aduana cumple un rol estratégico para controlar importaciones, proteger la producción local y fiscalizar el comercio exterior.

En paralelo, el Gobierno también avanzó sobre el Servicio Meteorológico Nacional, donde ya se aplicaron recortes y reducciones de personal pese a las advertencias de trabajadores y especialistas sobre el impacto operativo de esas decisiones.

Cerca de Sturzenegger señalan que el ministro cuenta con un equipo dedicado exclusivamente a ejecutar las reformas de desregulación y reducción estatal. Entre ellos aparece Alejandro Tamer, subsecretario de Transformación Estatal, quien tiene a cargo buena parte de la implementación de los cambios impulsados desde la cartera.

Mientras tanto, el clima de tensión crece en distintos sectores del Estado. Organismos técnicos, sindicatos y áreas sensibles observan con preocupación una nueva etapa del ajuste, en la que el Gobierno parece decidido a profundizar la motosierra sobre estructuras consideradas históricas dentro de la administración pública.