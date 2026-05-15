Yanina Screpante atraviesa un duro revés judicial tras perder la millonaria demanda contra Ezequiel Lavezzi

Yanina Screpante atraviesa días difíciles luego de que la Justicia fallara a favor de Ezequiel “Pocho” Lavezzi en el millonario juicio que mantenían desde hace años tras su separación.

La modelo había iniciado una demanda contra el exfutbolista reclamando una compensación económica superior a los 17 millones de dólares por el tiempo que compartieron en pareja. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el fallo de primera instancia benefició a Lavezzi y que Screpante deberá afrontar las costas judiciales, una cifra que rondaría los 3 millones de dólares.

Preocupación por el delicado momento de Yanina Screpante

En medio del revés judicial, este jueves en Intrusos (América) revelaron que la mediática estaría atravesando una situación personal muy compleja.

“Desde el viernes tiene custodia policial en la puerta de su casa porque recibió dos amenazas de muerte en su celular”, aseguró Natalie Weber al aire del programa.

Además, la panelista explicó que Yanina se encuentra “muy angustiada y asustada” por todo lo ocurrido en los últimos días.

Según trascendió, Screpante y su equipo legal planean apelar la resolución judicial. Weber también recordó que, antes de la separación, Lavezzi supuestamente le habría prometido una donación de 1,5 millones de dólares.

“Ella quiso firmar un documento que garantizara ese pago. Lo firmó, pero finalmente nunca recibió ese dinero”, detalló la periodista.

El presente de Ezequiel Lavezzi

Mientras tanto, el exdelantero habló recientemente sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: su lucha contra las adicciones.

En una entrevista con Olga, Lavezzi contó cómo fue su paso por una clínica de rehabilitación y reflexionó sobre sus errores del pasado.

“Me interné y conviví con gente completamente distinta a mi mundo. Todo eso también te hace pensar mucho y darte cuenta de las equivocaciones que cometiste”, expresó el exjugador.