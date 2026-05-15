Beneficios de consumir huevo duro

Beneficios de consumir huevo duroSALUD Y NUTRICIÓNAna COHEN
El huevo duro se consolidó como uno de los alimentos más recomendados dentro de una alimentación equilibrada gracias a su alto valor nutricional, bajo costo y practicidad. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la American Heart Association (AHA) avalan su consumo habitual y destacan que, en personas sanas, no aumenta el riesgo cardiovascular.
Diversos estudios y reportes de entidades como el U.S. Department of Agriculture (USDA) y el portal especializado Verywell Health coinciden en que el huevo duro aporta proteínas de excelente calidad, vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento del organismo.
Además, investigaciones recientes ayudaron a derribar uno de los mitos más instalados sobre este alimento: el colesterol presente en el huevo no representa un riesgo para la mayoría de la población cuando se consume dentro de una dieta equilibrada.
Los principales beneficios del huevo duro para la salud
1. Proteínas de alta calidad
El huevo duro contiene proteínas completas, fundamentales para la reparación de tejidos, el desarrollo muscular y la producción de hormonas. Una sola unidad puede cubrir cerca del 10% de las necesidades diarias de proteínas en adultos y hasta el 30% en niños.
2. Gran aporte de vitaminas y minerales
Aporta 13 vitaminas y minerales esenciales, entre ellos vitaminas A, D, E, B12, ácido fólico, hierro, calcio y riboflavina, claves para el metabolismo, la salud ósea y el sistema inmunológico.
3. Fuente natural de vitamina D
La yema contiene vitamina D, nutriente fundamental para favorecer la absorción de calcio, fortalecer los huesos y mantener una correcta función inmunológica.
4. Rico en colina
La colina es un nutriente esencial para el funcionamiento cerebral y la salud hepática. Su consumo resulta especialmente importante durante el embarazo y la infancia.
5. Protege la salud ocular
El huevo contiene luteína y zeaxantina, antioxidantes asociados a la prevención de enfermedades visuales como las cataratas y la degeneración macular.
6. Ayuda al control del peso
Gracias a su combinación de proteínas y bajo aporte calórico —alrededor de 75 calorías por unidad—, el huevo duro genera saciedad y puede ayudar a regular el apetito.
7. Aporta grasas saludables
Contiene grasas insaturadas, como el ácido oleico, que contribuyen a elevar el colesterol HDL (“bueno”) sin afectar negativamente el LDL (“malo”) en personas sanas.
8. Refuerza el sistema inmune
El huevo duro aporta selenio, zinc y vitaminas del complejo B, nutrientes que fortalecen las defensas y ayudan a prevenir infecciones.
9. Favorece la memoria y la función cognitiva
La combinación de colina y antioxidantes puede contribuir al aprendizaje, la memoria y el rendimiento cognitivo, tanto en jóvenes como en adultos mayores.
10. Es práctico y fácil de incorporar
El huevo duro puede sumarse fácilmente a:
- Ensaladas
- Desayunos
- Bowls
- Picadas saludables
- Snacks
- Platos principales
Su practicidad y buena conservación lo convierten en una alternativa ideal para cualquier rutina alimentaria.
Cuánto huevo se recomienda consumir
Las guías de la FAO y la AHA indican que hasta un huevo por día puede formar parte de una dieta equilibrada en adultos sanos sin aumentar el riesgo cardiovascular.
Sin embargo, personas con:
- Diabetes
- Antecedentes cardíacos
- Enfermedades cardiovasculares
deben consultar con un profesional antes de modificar su consumo habitual.
La única contraindicación absoluta es la alergia al huevo.
La importancia de consumirlo bien cocido
Los especialistas recomiendan consumir el huevo bien cocido para evitar infecciones alimentarias, especialmente en:
- Embarazadas
- Niños pequeños
- Adultos mayores
- Personas inmunosuprimidas
Qué puede pasar si faltan nutrientes presentes en el huevo
El huevo duro es una fuente accesible de:
- Proteínas
- Vitamina B12
- Hierro
- Colina
- Vitamina D
- Zinc
- Selenio
Cuando estos nutrientes escasean en la alimentación pueden aparecer síntomas como:
- Fatiga
- Debilidad muscular
- Problemas de memoria
- Anemia
- Mayor riesgo de fracturas
- Disminución de las defensas
Por eso, incluir huevo duro regularmente puede ayudar a prevenir deficiencias nutricionales y favorecer el desarrollo físico y mental.
Ideas simples para sumar huevo duro a las comidas
Algunas formas prácticas de incorporarlo son:
- Agregarlo a ensaladas con vegetales y legumbres
- Consumirlo en desayunos con tostadas integrales y palta
- Sumarlo a bowls con cereales y semillas
- Llevarlo como snack saludable
- Usarlo como acompañamiento de platos principales
Los especialistas remarcan que, además de sus beneficios nutricionales, el huevo duro destaca por ser un alimento económico, versátil y fácil de conservar, lo que facilita su inclusión dentro de una alimentación saludable cotidiana.