Milei habló de un “intento de golpe” y redobló su defensa del plan económico

El presidente Javier Milei aseguró este jueves que durante el último año enfrentó un “intento de Golpe de Estado” impulsado, según sostuvo, por sectores políticos, empresarios y medios de comunicación que se oponen al rumbo económico del Gobierno.

Durante una entrevista en un canal de streaming, el mandatario vinculó esa situación con el escenario político posterior a las elecciones legislativas porteñas ganadas por La Libertad Avanza. Allí afirmó que distintos actores buscaron desestabilizar el programa económico oficial y generar incertidumbre financiera.

“El Congreso, los medios y empresarios jugaron en contra del programa”, señaló el jefe de Estado, quien consideró que hubo una intención de romper el esquema económico impulsado por la Casa Rosada.

En otro tramo de la entrevista, Milei insistió en que su objetivo sigue siendo llevar la inflación a cero y defendió el ajuste aplicado desde el inicio de su gestión. Según explicó, la primera etapa del plan consistió en eliminar la emisión monetaria vinculada al déficit fiscal, algo que —remarcó— muchos economistas consideraban imposible de concretar en tan poco tiempo.

El Presidente destacó especialmente el rol del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien elogió por la implementación del programa financiero. También recordó que los primeros meses de gestión estuvieron marcados por reuniones permanentes y una situación económica que calificó como extremadamente delicada.

En ese contexto, Milei aseguró que el Gobierno debió enfrentar un fuerte desequilibrio monetario, además de problemas financieros heredados, entre ellos compromisos vinculados a importaciones y mecanismos de deuda acumulados durante la administración anterior.

El mandatario sostuvo además que la tensión política y financiera impactó directamente sobre los mercados. Según describió, se produjo una caída en los bonos argentinos, una suba del riesgo país y una aceleración de la inflación, lo que derivó en una fuerte desaceleración económica y pérdida del poder adquisitivo.

Pese a ello, aseguró que la demanda de dinero “se está recomponiendo” y afirmó que el proceso de estabilización todavía continúa. “La lucha contra la inflación no termina hasta que sea cero”, insistió.

Consultado sobre el futuro del Banco Central, Milei volvió a cuestionar el sistema de emisión monetaria y reiteró sus críticas históricas contra la autoridad monetaria. Aunque evitó confirmar plazos concretos, dejó abierta la posibilidad de discutir el futuro de la entidad.

El Presidente también defendió las medidas de desregulación impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger y aseguró que varias de esas iniciativas podrían mejorar la productividad económica.

Sobre el cierre de la entrevista, Milei aseguró que no tiene interés en perpetuarse en el poder y afirmó que su prioridad es avanzar con el ordenamiento económico y la reducción de impuestos para consolidar un modelo de “economía libre”.