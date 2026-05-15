Récord argentino: 56 localidades competirán por el reconocimiento de ONU Turismo

Argentina volvió a destacarse a nivel internacional en materia turística al alcanzar un récord histórico: el país presentó 56 pueblos candidatos a los “Best Tourism Villages 2026”, el programa impulsado por la ONU Turismo que reconoce a las comunidades rurales más auténticas, sostenibles y atractivas del mundo. Se trata de la mayor cantidad de postulaciones desde la creación de esta iniciativa global.

La selección reúne destinos de 19 provincias argentinas y refleja la enorme diversidad cultural, natural y paisajística del país. Entre los candidatos aparecen pueblos de montaña del norte argentino, localidades patagónicas rodeadas de glaciares, destinos rurales de la región pampeana, comunidades del Litoral y pequeños rincones turísticos de Cuyo.

El programa de ONU Turismo no busca premiar únicamente a los destinos más populares, sino destacar a aquellos pueblos que logran preservar su identidad cultural, proteger el ambiente y promover un desarrollo turístico sostenible.

Actualmente, un comité de especialistas evalúa a los 56 postulados para definir cuáles serán los ocho pueblos que representarán a la Argentina en la instancia internacional.

Argentina fortalece su perfil en turismo rural

La estrategia argentina en este tipo de reconocimientos comenzó a consolidarse en 2021, cuando distintos pueblos del país empezaron a ganar visibilidad internacional gracias al programa de ONU Turismo.

En la edición 2025, localidades como Carlos Pellegrini, en Corrientes, y Maimará, en Jujuy, lograron obtener el prestigioso sello internacional y posicionarse como destinos destacados dentro del turismo rural sostenible.

La convocatoria 2026 marca un punto de inflexión no solo por la cifra récord de candidatos, sino también por la variedad de propuestas presentadas. Entre ellas aparecen:

Comunidades rurales

Pueblos históricos

Destinos de montaña

Localidades vinculadas al turismo comunitario

Pueblos enfocados en la conservación natural y cultural

Un programa que también impulsa mejoras

Más allá de la competencia principal, el programa de ONU Turismo funciona como una herramienta de desarrollo para las comunidades participantes.

Los pueblos que no resulten seleccionados podrán acceder al denominado “Upgrade Programme”, un sistema de asistencia técnica pensado para mejorar estándares de sostenibilidad, gestión turística e infraestructura local.

Con esta participación récord, Argentina busca consolidarse como uno de los países con mayor potencial en turismo rural, apostando a destinos donde la naturaleza, la cultura y las tradiciones locales son el principal atractivo.

Los 56 pueblos argentinos candidatos a los “Best Tourism Villages 2026”

Buenos Aires

Mar de las Pampas, Isla Martín García, Sierra de la Ventana, Carhué y Coronel Vidal.

Chubut

Dolavon, Puerto Pirámides, Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento y El Maitén.

Córdoba

La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre.

Corrientes

Concepción del Yaguareté Corá, Caá Catí, Loreto y Santa Ana.

Entre Ríos

Pueblo General Belgrano, Villa Urquiza y Ubajay.

Formosa

Herradura.

Jujuy

Huacalera, El Fuerte, San Antonio y San Francisco de Alfarcito.

La Pampa

Macachín y Victorica.

La Rioja

Olta, Villa Sanagasta y Banda Florida.

Mendoza

Las Loicas, Bardas Blancas y Villa 25 de Mayo.

Misiones

Colonia Alberdi, Colonia Guaraní, Puerto Libertad, San Ignacio y Capioví.

Neuquén

Varvarco.

Salta

San Carlos, Cachi y Molinos.

San Juan

Calingasta.

San Luis

Luján, El Trapiche, Villa del Carmen, San José del Morro y San Francisco del Monte de Oro.

Santa Cruz

Puerto San Julián y Perito Moreno.

Santa Fe

Cañada Rosquín y Zenón Pereyra.

Tierra del Fuego

Tolhuin.

Tucumán

Tafí del Valle.