El Banco Central detectó más demanda de dólares, pero apuesta a un fuerte ingreso de divisas

El Banco Central de la República Argentina difundió un nuevo Informe de Política Monetaria (IPOM) en el que detalló cómo avanza la denominada “fase 4” del programa económico del gobierno de Javier Milei y anticipó señales sobre el comportamiento del mercado cambiario en los últimos meses.

Uno de los datos centrales del documento fue el aumento de la demanda de dólares para ahorro durante abril. Aunque desde la entidad aclararon que los niveles siguen muy por debajo de los registrados antes de las elecciones presidenciales, admitieron que el último mes mostró un repunte importante en la compra de divisas para atesoramiento.

Según los datos oficiales, entre abril y octubre del año pasado la formación de activos externos llegó a promediar unos 2500 millones de dólares mensuales, con un pico cercano a los 4500 millones en septiembre, en plena tensión electoral. En contraste, entre noviembre de 2025 y abril de 2026 el promedio cayó a unos 900 millones mensuales.

Sin embargo, abril marcó el nivel más alto del período reciente. El informe indicó que la demanda para ahorro alcanzó los 1500 millones de dólares, casi el doble de lo registrado en febrero y marzo. Una parte importante de esos fondos quedó depositada en cuentas bancarias locales.

El reporte también destacó otro fenómeno que comenzó a ganar peso este año: el pago de dividendos al exterior por parte de empresas. El Banco Central señaló que ya se giraron utilidades por 1500 millones de dólares, algo que no ocurría desde hacía seis años debido a las restricciones cambiarias previas.

De ese total, más de 1300 millones fueron transferidos durante el primer cuatrimestre, mientras que otros 223 millones se enviaron en mayo. Desde la autoridad monetaria remarcaron que actualmente las empresas cuentan con mayor flexibilidad para operar en el mercado cambiario, tanto para importaciones y deuda externa como para la remisión de ganancias correspondientes a balances auditados de 2025.

En paralelo, el organismo resaltó el crecimiento de las emisiones de deuda corporativa en dólares tras las elecciones legislativas. Ese movimiento fue señalado como una de las principales fuentes de ingreso de divisas que permitieron fortalecer las reservas y sostener compras oficiales de moneda extranjera.

De acuerdo con el informe, las empresas emitieron más de 10.800 millones de dólares en deuda desde octubre pasado y una parte significativa de esos fondos ya ingresó al mercado oficial. El Banco Central estima que todavía quedarían más de 3000 millones de dólares pendientes de liquidación.

Hacia adelante, el Gobierno apuesta a que el ingreso de divisas continúe creciendo de la mano del superávit comercial. El IPOM proyectó un escenario favorable para las exportaciones argentinas, impulsadas por mejores condiciones climáticas, reducción de retenciones y una recuperación de los precios internacionales de materias primas.

Además, el Banco Central destacó el potencial de sectores como energía y minería, donde esperan un mayor flujo de inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según el reporte, ya ingresaron unos 1300 millones de dólares asociados a ese esquema.

En cuanto a las importaciones, el organismo anticipó que seguirán ligadas al nivel de actividad económica local, aunque advirtió sobre el impacto que podrían tener los precios internacionales de la energía y otros insumos estratégicos, como el gas natural licuado y los fertilizantes.