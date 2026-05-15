El Banco Central aprobó ganancias récord y transferirá $24,4 billones al Tesoro

El Banco Central de la República Argentina aprobó este jueves el balance correspondiente al ejercicio 2025, con ganancias por $35,8 billones, en lo que el organismo definió como uno de los mejores resultados financieros de las últimas dos décadas.

Según informó la autoridad monetaria, parte de esas utilidades será destinada al fortalecimiento patrimonial de la entidad, mientras que otros $24,4 billones quedarán a disposición del Tesoro nacional mediante el mecanismo de giro de utilidades.

La decisión implica una nueva emisión de pesos por parte del Banco Central, aunque desde el Gobierno aseguran que una porción importante de esos recursos volverá rápidamente a la entidad a través de operaciones financieras vinculadas a la deuda pública.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el plan oficial contempla utilizar parte de esos fondos para recomprar Letras Intransferibles que el Tesoro mantiene con el Banco Central desde años anteriores.

De acuerdo con el esquema detallado por el funcionario, unos $6 billones quedarán depositados en cuentas del Tesoro dentro del propio Banco Central, mientras que otros $18,4 billones serán utilizados para cancelar deuda mediante la recompra de esos títulos.

Caputo sostuvo que esa operación permitirá reducir la deuda bruta del Estado nacional en alrededor de 3,3 puntos del Producto Bruto Interno. Además, recordó que las Letras Intransferibles fueron emitidas durante gobiernos anteriores a cambio de utilizar reservas internacionales para afrontar gastos y compromisos financieros.

Según el ministro, ese mecanismo deterioró durante años el balance de la autoridad monetaria al reemplazar reservas líquidas por activos sin valor de mercado. En ese sentido, remarcó que al inicio de la actual gestión las reservas netas del Banco Central eran fuertemente negativas.

Desde el organismo monetario destacaron que las ganancias obtenidas en 2025 representaron un crecimiento del 35% respecto del año anterior. También señalaron que el patrimonio neto alcanzó los $51,3 billones, con una suba superior al 66% interanual.

El Banco Central aseguró además que, dejando de lado situaciones excepcionales registradas en 2019, tanto el patrimonio como el resultado del ejercicio actual representan los niveles más altos en moneda constante de los últimos 20 años.

Entre las razones que explican la mejora del balance, la entidad mencionó el impacto positivo de operaciones financieras vinculadas a títulos públicos y a la recompra de Letras Intransferibles por parte del Tesoro.

También destacó la fuerte reducción de los intereses pagados por pasivos monetarios, producto del desarme de instrumentos financieros del Banco Central, junto con una caída significativa en los costos de emisión de billetes.

Según detalló el organismo, los gastos vinculados a la impresión monetaria se redujeron de manera considerable gracias a renegociaciones contractuales, la emisión de billetes de mayor denominación y la desaceleración inflacionaria registrada durante el último año.