Crecen los rumores de separación entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega

La relación entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega habría llegado a su fin luego de casi dos años juntos, según revelaron este jueves en un programa de televisión dedicado a la actualidad del espectáculo.

La información fue dada a conocer al aire de LAM, donde aseguraron que la actriz y el productor atraviesan una separación en buenos términos, marcada principalmente por las diferencias de agenda y los compromisos laborales de ambos.

De acuerdo a esa versión, la distancia y los proyectos profesionales habrían generado un desgaste en la pareja, especialmente porque Zenere pasa gran parte de su tiempo fuera del país mientras desarrolla su carrera internacional.

Sin embargo, durante el mismo programa surgió otra hipótesis sobre el presunto final del vínculo. Una de las panelistas sostuvo que la actriz se habría enterado de encuentros entre Ortega y una mujer de su entorno cercano, situación que habría provocado una fuerte crisis en la pareja.

Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas salió públicamente a confirmar o desmentir las versiones sobre la ruptura, por lo que el tema continúa rodeado de especulaciones en el mundo del espectáculo.