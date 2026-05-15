Mauricio Macri rompió el silencio sobre su nueva relación: quién es Dolores Teuly

El expresidente Mauricio Macri habló por primera vez sobre el vínculo que mantiene con Dolores Teuly, luego de que en las últimas horas crecieran las versiones sobre un nuevo romance tras su separación de Juliana Awada.

La información comenzó a circular en programas de espectáculos y terminó tomando fuerza luego de que el periodista Ángel de Brito compartiera una frase atribuida al exmandatario en sus redes sociales. “Nos estamos conociendo. Todo muy lindo”, habría expresado Macri al ser consultado sobre la empresaria.

Según trascendió, Dolores Teuly tiene 46 años y formó parte del entorno laboral del ex presidente durante su paso por la Casa Rosada. De acuerdo con versiones televisivas, ambos se habrían conocido mientras Macri ejercía la presidencia y ella trabajaba en el área de Ceremonial y Protocolo.

En programas de televisión dedicados a la actualidad del espectáculo señalaron además que Teuly se desempeñó como asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia durante 2015, dato que figura en su perfil profesional.

Las versiones también indican que la relación habría avanzado en los últimos meses y que el ex jefe de Estado ya habría hablado del tema con personas de su círculo íntimo, incluida Awada y sus hijos.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas extensas sobre el vínculo, aunque el breve mensaje atribuido a Macri fue interpretado como una confirmación indirecta de la relación.