Perdió sus bitcoins durante 11 años y una inteligencia artificial lo ayudó a recuperar una fortuna

Lo que parecía una pérdida definitiva terminó convirtiéndose en una historia inesperada sobre criptomonedas, memoria digital e inteligencia artificial. Un usuario aseguró haber recuperado el acceso a una billetera de Bitcoin bloqueada desde 2014 gracias a la ayuda de Anthropic y su asistente de IA, Claude.

El caso se volvió viral en redes sociales después de que el usuario identificado como @cprkm relatara cómo logró acceder nuevamente a una wallet que contenía 5 bitcoins, cuyo valor actual supera los 400 mil dólares.

Durante más de una década, el archivo de la billetera siguió almacenado en una vieja computadora, pero el problema era otro: la contraseña había sido reemplazada por una combinación tan extraña que terminó olvidándola poco tiempo después.

En el mundo de las criptomonedas, perder una clave privada o una frase de recuperación suele significar perder el dinero para siempre. A diferencia de los bancos tradicionales, no existe un sistema centralizado que permita restaurar accesos mediante correo electrónico o validaciones de identidad.

Según explicó el propio protagonista, durante años intentó recuperar la contraseña sin éxito. El archivo wallet.dat seguía intacto, pero permanecía cifrado e inaccesible. Finalmente, se resignó a dar por perdidos los fondos, que en aquel momento valían apenas unos pocos miles de dólares.

Todo cambió hace algunas semanas, cuando encontró un viejo cuaderno universitario con anotaciones vinculadas a la billetera. Allí aparecía una frase mnemotécnica incompleta: palabras sueltas, fragmentos ilegibles y pistas desordenadas que parecían imposibles de reconstruir manualmente.

Las frases mnemotécnicas funcionan como una llave maestra dentro del ecosistema cripto y permiten recuperar el acceso a billeteras digitales. Sin embargo, cualquier palabra incorrecta puede volver inútil toda la secuencia.

En un último intento, el usuario decidió cargar en Claude distintos archivos de su antigua computadora junto con las notas manuscritas halladas en el cuaderno.

La inteligencia artificial comenzó entonces a analizar respaldos viejos, documentos olvidados y estructuras típicas utilizadas en las frases de recuperación de Bitcoin. Según el relato, el sistema logró detectar una copia más antigua de la billetera creada antes del cambio de contraseña que había generado el problema original.

A partir de allí, Claude ayudó a reorganizar palabras, corregir posibles errores y completar partes faltantes de la frase de recuperación mediante análisis contextual y lógica lingüística.

Finalmente, la combinación reconstruida permitió abrir la vieja wallet y recuperar los fondos.

El episodio despertó repercusión porque mostró una aplicación poco habitual de la inteligencia artificial: no como herramienta para vulnerar sistemas de seguridad, sino como apoyo para reconstruir información perdida y ordenar grandes volúmenes de datos dispersos.

Especialistas remarcaron además que la IA nunca “hackeó” la red Bitcoin ni rompió el cifrado de la blockchain. El sistema de seguridad de la criptomoneda sigue siendo extremadamente robusto y no fue vulnerado.

Lo que ocurrió, explican, se parece más a un trabajo de reconstrucción forense digital: conectar pistas antiguas, detectar patrones y encontrar relaciones entre archivos que una persona difícilmente podría procesar por sí sola después de tantos años.

Mientras tanto, aquellos 5 bitcoins comprados en 2014 por unos 1250 dólares terminaron convirtiéndose, once años después, en una fortuna millonaria recuperada gracias a la combinación entre memoria humana y tecnología de inteligencia artificial.