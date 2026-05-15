Se filtraron detalles del iPhone 18 Pro y hay sorpresa con los nuevos colores

Las filtraciones volvieron a sacudir al mundo tecnológico y esta vez tienen como protagonistas a los futuros teléfonos de Apple. A meses de su presentación oficial, comenzaron a circular imágenes que mostrarían parte del diseño de los próximos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

La información surgió a partir de fotografías de las cubiertas de cámara que utilizarían los nuevos modelos premium de la marca y rápidamente se viralizó en redes sociales chinas especializadas en tecnología.

Además de confirmar la disposición de los sensores fotográficos, las imágenes dejaron entrever cuáles serían los colores elegidos por Apple para la nueva generación de dispositivos.

Según los reportes difundidos en el sitio especializado Phone Arena, los próximos iPhone Pro llegarían en cuatro variantes: gris oscuro, azul cielo, plata y un nuevo tono cereza oscuro que ya comenzó a llamar la atención entre los fanáticos de la marca.

La filtración apareció inicialmente en Weibo, una plataforma donde suelen anticiparse componentes y piezas provenientes de la cadena de producción asiática vinculada a grandes fabricantes tecnológicos.

De acuerdo con las versiones que circulan, las cubiertas de cámara pertenecerían a un proveedor externo que trabaja para Apple, lo que alimentó las sospechas sobre una posible filtración interna desde la línea de ensamblaje.

Especialistas remarcan igualmente que las piezas fotografiadas no representan de manera exacta el acabado final de los teléfonos, ya que los componentes suelen verse más brillantes y reflectantes antes del ensamblado definitivo.

Otro dato que llamó la atención es la aparente ausencia de una versión en color negro para los modelos Pro. Algunos analistas especulan con que Apple reservaría ese diseño para una edición especial del iPhone 20, prevista para 2027 con motivo del vigésimo aniversario del lanzamiento original del iPhone.

Aunque por el momento la compañía no confirmó ninguna de estas versiones, las filtraciones alimentan las expectativas alrededor de una de las líneas de smartphones más esperadas del mercado global.